Aparecen nuevos chats que prueban el vínculo entre los ministros de la Corte y la Ciudad de Buenos Aires

El lunes 15 de agosto el fiscal de la Ciudad, Juan Ignacio Mahiques celebró su cumpleaños en el restaurante El Secreto del Hotel Four Season. D´Alessandro y Robles llegaron juntos, ya que mantienen una vieja amistad.

Con este argumento el Estado nacional decidió recusar a Rosatti en la causa en la que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta demandó a Alberto Fernández por la quita de un porcentual de la coparticipación. Sin embargo, el temor de parcialidad no fue tenido en cuenta y finalmente Rosatti terminó al frente de la causa. Esta es la noticia que el vocero del titular de la Corte habría compartido con el funcionario de Juntos por el Cambio con un mensaje irónico: “Espero que hagas sacar el ´fallo Robles´”.

Días más tarde, según estos chats que se conocieron en las últimas horas, Robles le dio argumentos para la disputa que Juntos por el Cambio mantiene con el Frente de Todos por la integración del Consejo de la Magistratura, discusión en la que también debe resolver la Corte. La amistad entre Robles y D’Alessandro viene de vieja data, pero acá se cruzarían los intereses ya que surge una especie de asesoramiento para litigar en causas que incluso están en el máximo tribunal. "En 5 te paso letra para que vos lo muevas", le dice el vocero de Rosatti, quien también preside el Consejo, y detalla que no “corresponde que se vote” cuando el oficialismo busque tratar la designación de sus representantes en este organismo.

“De la lectura del decreto DPP 87/22 (firmado por la Presidenta Provisional del senado) y de la citación a sesión de la Cámara de Senadores para el miércoles 16/11 se observa, a primera vista que:”, escribió Robles para inmediatamente darle cinco razonamientos por los que la vicepresidenta no podría nombrar al senador Martín Doñate como representante del oficialismo. El decreto parlamentario 87/22 del que hablaba es por el que Cristina Kirchner convocó a sesión en el Senado el 16 de noviembre con el objetivo de discutir la designación de senadores en el Consejo de la Magistratura.

“¿Cuál sería la estrategia de llevarlo al recinto? Porque hay una jurisprudencia que dice básicamente: si sos legislador y luego del debate perdiste una votación, después no vengas a querer ganar por la vía judicial. Si la oposición da el debate, admite el mecanismo de votar esta resolución que, por ley, no corresponde que se vote”, explica Robles sobre la estrategia de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Y sobre esta argumentación, el vocero de la Corte concluye: “usala como tuya”. D´Alessandro responde “entendido”. ¿El resultado? tal como recomendó Robles, Juntos por el Cambio no bajó a votar ni dio quórum para la discusión por la integración del Consejo.

chat de la Corte y la Ciudad de Buenos Aires.jpg

Las recomendaciones no terminan ahí: de acuerdo a la filtración, Robles incluso sugeriría cómo Juntos por el Cambio debe seguir la discusión en la justicia para ganarle el lugar al oficialismo. “Contencioso o pueden ir a la Corte considerando que hay que ejecutar la sentencia. Pero todo depende de quién (puede ser Juez o alguien que sea considerado parte). Tienen dos opciones: o demandan donde está el expediente (que está en Corte o Contencioso) o nueva demanda en el Contencioso”, dice en los chats hackeados que se filtraron. Finalmente, Luis Juez, que pelea por el lugar de Doñate en el Consejo, se presentó ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo federal para reclamar un espacio, pedido que fue rechazado e hizo que vaya a la Corte, en donde trabaja Robles.

Consultados por PERFIL sobre esta nueva filtración, desde el entorno de D´Alessandro respondieron que "hay una operación ilegal de inteligencia del kirchnerismo. Primero, por la jefa y ahora por la coparticipación. Son unos delincuentes, del Presidente para abajo, normalizando el espionaje ilegal, la filtración de chats hechos en paint, etc. así hicieron toda la vida, mugre, carpetazo y sobres".

Esta filtración se suma a las conversaciones de otros supuestos chat de Telegram entre jueces, funcionarios de Juntos por el Cambio y dos empresarios del Grupo Clarín a través de las que habrían querido ocultar, inventar pruebas y frenar una investigación sobre un viaje a Bariloche por el que ya fueron imputados. El hackeo que sufrió D´Alessandro tendría nuevas filtraciones que van desde conversaciones con la ex Side, Silvia Majdalani, hasta con Marcelo Violante, titular de Dakota, empresa de acarreo que por un canon fijo mínimo recaudó millones de pesos.

(Fuente: Perfil)