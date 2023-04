Alberto Fernández lloró en una entrevista: hubo helicóptero, memes y críticas

El primer repudio que sufrió el mandatario en redes sociales tuvo que ver con la forma en la que llegó a la zona. El helicóptero oficial lo depositó en la cancha de Ferro Carril Oeste, y desde ahí se dirigió a la casa de Urtizberea, y luego al estudio que Radio Nacional tiene en el barrio de Caballito.

https://twitter.com/analiaargento/status/1650527029106823174 Así aterrizaba @alferdez en Ferro para ir a la casa de Mex Urtizberea y dar una entrevista por Nacional Rock pic.twitter.com/VXZqSLSDZt — Analia Argento (@analiaargento) April 24, 2023

En la nota, realizada en la cocina de la casa del periodista, el presidente se emocionó hasta quebrarse emocionalmente cuando contó sobre algunos de los mensajes que le llegaron cuando anunció su renuncia a la pelea por la reelección.

“Hubo un mensaje en twitter que me emocionó mucho. Lo pienso y me emociona", dijo el presidente, con los ojos llenos de lágrimas. "Una señora me dejó un mensaje que decía, Mi mamá primero murió por el covid; después murió mi papa por el covid, pero los dos murieron en una cama digna de un hospital público. Gracias Alberto", relató.

Entrevista Completa en "El Mañana" con Mex Urtizberea por Radio Nacional Rock

En la nota, con tono descontracturado, el presidente reveló, entre otras nimiedades, que tiene más de 8.000 mensajes sin leer en su celular, que mantiene desde 1994. “El que no me conoce y me necesita me puede escribir. Ayer me escribió un compañero de Chaco que no me conoce, se ve que alguien le dio mi teléfono, y me escribió en términos muy altivos, entonces yo le dije, ¨si cambiás el tono de la conversación podemos charlar’ y tuvimos una charla que terminó espléndida”,

Cuando Mex Urtizberea le sugirió que se debería hacer una película sobre su vida, Fernández reconoció que le gustaría que lo interpretara Robert De Niro.

Además, entre otras intimidades, contó su día a día en Olivos y confesó que Fabiola Yáñez, la primera dama, le pide todo el tiempo que “pare un minuto”.

Los temas tratados, la forma de llegar al lugar, algunas respuestas, y el tono gracioso de casi toda la nota, que sería la primera de una larga serie de entrevistas de "despedida", motivaron una fuerte reacción en redes sociales, donde cosechó, mayormente, rechazo.

https://twitter.com/EnzoaAquino/status/1650563625726140420 Robert de Niro ahora con una vergüenza ajena tremenda pic.twitter.com/0wB1NXdNyr — Enzo Aquino (@EnzoaAquino) April 24, 2023

https://twitter.com/DeloElmo/status/1650576241865416712 Robert De Niro, sobre las declaraciones de Alberto Fernández: pic.twitter.com/Z3pnbkgY7G — Elmo Delo (@DeloElmo) April 24, 2023

https://twitter.com/jeromefreetalk/status/1650573468386091015 Robert De Niro interpretando el papel de Alberto. En este caso, se lo ve en la remisería pic.twitter.com/BVNfZhJ5v5 — Edu (@jeromefreetalk) April 24, 2023

https://twitter.com/NICODeCABA/status/1650574920126980115 Robert de Niro " Antes de hacer de Alberto prefiero hacer del hombre araña en el trenecito de la alegría en MDQ " pic.twitter.com/uriSTpVXdA — NIC (@NICODeCABA) April 24, 2023