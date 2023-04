Para Cerruti, Alberto apoyará a quien "siga su legado"

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti dio nuevas precisiones respecto del armado electoral del Frente de Todos, y aseguró que puede surgir un candidato de consenso que conforme "a todos los sectores" y que no responda únicamente a una sola fuerza. "Puede ser un candidato de unidad que, conforme a todos los sectores, pero no puede ser un candidato de unidad de un solo sector" , afirmó en un claro mensaje al kirchnerismo. " Alberto va a apoyar a quien siga un legado de su gobierno, quiere que haya PASO", agregó.

En la misma línea, indicó que el escenario electoral está abierto tras la decisión del presidente Alberto Fernández de no competir por su reelección, y subrayó que, aunque las opciones estén planteadas, no hay ninguna cerrada. Además, insistió en que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ya que no formará parte de las listas del Frente de Todos.

"Cristina es una líder indiscutida con peso político y su palabra es muy importante, y hay una enorme cantidad de militancia que le parece definitorio lo que haga. Es una líder perseguida, y ella misma ha dicho que no se va a presentar. Conociéndola, con la determinación que tiene, me parece raro que cambie de opinión, seguramente esté pensando una estrategia", definió la vocera presidencial.

Al ser consultada por la posible candidatura del actual ministro de Economía, Sergio Massa, como el nombre de consenso del oficialismo, Cerruti evitó dar definiciones al respecto: "No lo sé", contestó.

La vocera aprovechó además para aclarar la frase en la que aseguró que el mandatario se bajó de la contienda a pesar de tener posibilidades de ganar las elecciones. "No es que se baja de la nada, se baja de un derecho concreto que tenía constitucionalmente y se baja en un escenario donde nadie es la última Coca Cola en el desierto. No es que se baja porque sabemos que hay un candidato que gana caminando", explicó.

"Es tan volátil el escenario y está tan roto, y no hay un liderazgo ni un candidato claro en ninguna de las fuerzas políticas que indique que no se puede ir contra ese porque ya se sabe que ganamos, cuando se defina, se verá qué candidatos tiene posibilidades. Estamos en un escenario parecido a marzo de 2019", desarrolló.

En sintonía con el video publicado por Alberto Fernández el pasado viernes, donde anunció su decisión, la ministra subrayó que el mandatario apoya la democratización del Frente de Todos, propone una PASO, y no quiere que haya elección de candidatos "a dedo”. "Quiere que todos los que sientan que pueden ser candidatos se puedan presentar. Que esto haga una revitalización del espacio", sumó.

"Después de haber hecho que no gane la derecha tenemos mucho que reflexionar, de estos años y la responsabilidad de cada uno en haber hecho muy difícil gobernar", aseveró la portavoz en una nueva referencia al sector liderado por la vicepresidenta, encabezado por el diputado Máximo Kirchner, quienes se mostraron muy críticos durante la gestión de gobierno.

"La imagen no es la de un país en crisis"

En otro pasaje de la entrevista, Cerruti explicó además que la escalada del dólar paralelo que se registró la semana pasada respondió a “un golpe de mercado”.

Al tratar de argumentar las razones, parafraseó al ministro de Economía: “Es una cuestión que tiene que ver muy adentro del mercado. Leímos operaciones muy fuertes. Ayer, una sociedad de bolsa pidió disculpas por lanzar un rumor infundado. Eso no es menor”, respondió luego de que la firma Max Capital S.A. hiciera circular que el lunes podría haber una devaluación del peso del 50% y debiera retractarse y pedir disculpas.

“Una sociedad importante diciéndole a los suyos que va a haber una devaluación y corren detrás del dólar blue... eso en otra época se llamaba golpe de mercado”, planteó luego de que la divisa paralela pasara los $440 la semana pasada.

Por otro lado, acusó a exfuncionarios de la oposición de "estar yendo al FAMI a decir que no tienen que arreglar con el gobierno sino con ellos después de diciembre”, y resaltó que "los datos de la economía real no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en el mercado financiero”.

Para la portavoz, no se está viendo "la imagen de un país en crisis” dado que los teatros, restaurantes y shows musicales registran una gran concurrencia. “No podemos no hablar de la inflación este momento. Vemos que la situación es rara. Ayer a la noche había 20 mil personas cantando con Trueno. Estuvo Tecnópolis estallada todo el día y hoy lo va a estar de nuevo con la Feria Joven IT”, indicó.

“Fui a cenar al centro y al teatro, y en la avenida Corrientes no se podía caminar. No es la imagen de un país en crisis, la que vemos en los titulares de los lunes. Pero hay un problema, que es la inflación, y hace que todo se tiña de eso”, sostuvo.

Los detalles de la renuncia de Aracre y el enojo del jefe de asesores

La vocera habló además de la salida del jefe de asesores del presidente, Antonio Aracre, quien el pasado martes anunció su renuncia al cargo. En medio de múltiples versiones, Cerruti contó que el martes al mediodía se atribuía la suba del dólar blue a un rumor que aseguraba que el exCEO de Syngenta sería el sucesor de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

"Un empresario le había dicho a [el periodista Carlos] Pagni que Aracre había almorzado con el Presidente. Le pregunté, me dijo que sí, que le había traído hacía dos días unas ideas económicas y que le había dicho que lo hablara con Lavagna. Estaban diciendo que le había llevado un plan económico, le consulté y me dijo que no le había traído nada, que le había pedido todo el fin de semana de verse y que almorzaron el lunes", narró Cerruti.

"Le pregunté a Antonio si había hablado con periodistas, me dijo que de ninguna manera, que lo ofendía. La cosa creció hasta que los periodistas dijeron que se estaba distribuyendo un plan económico", sumó la portavoz, quien además precisó que el Presidente dijo "basta, que la cosa no funcionaba, que se tenía que ir".

En detalle, el jefe de asesores negó el contacto con la prensa, y el jefe de Estado sostuvo que nadie sabía del encuentro que habían compartido. "Se fue enojado conmigo, me bloqueó, porque cree que soy la culpable de todos los males, porque fui la que le dijo que no se podía hablar con periodistas de temas económicos porque lo tengo como un mantra", comentó Cerruti.

"No lo hago ni lo hacía antes. Antes de las conferencias pregunto qué se puede o no decir. Vos decis una boludez en un tema económico y te sube el dólar blue", concluyó la portavoz, duramente cuestionada en los últimos días por el video que publicó en donde explica el 7,7% de inflación en el mes de marzo.