Alberto Fernández confirmó la postergada renuncia de un ministro

Hoy el mandatario señaló su satisfacción por “devolver a los tucumanos" a Manzur para que “lleve al triunfo al peronismo" en su provincia, en la que zurció heridas con su ex vice Osvaldo Jaldo, quien quedó en el ejecutivo tucumano tras el pase de Manzur al gabinete nacional.

"Ahora que viene un tiempo de inflexión, vamos a devolverle a Juan a los tucumanos para que trabaje con los tucumanos, para que lleve al triunfo al peronismo", apuntó Alberto Fernández.

Tucumán, como San Juan, va a las urnas 14 de mayo para elegir Gobernador, Vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales.

El presidente valoró la actuación de Manzur en su gabinete: "Hubo momentos complicados, tuve que soportar una pandemia, tuve que soportar la guerra, tuve que soportar conflictos internos, por qué no decirlo. Hubo algún momento difícil donde necesité de Juan para que me acompañara en la jefatura de Gabinete de ministros. Le pedí que viniera, que dejara el gobierno de Tucumán durante un tiempo, para que me ayudara", recordó.

"Gracias Juan por acompañarme todo este tiempo que lo hiciste. Lo hiciste lealmente, lo hiciste bien, lo hiciste con mucha fuerza, lo hiciste con las consignas que teníamos de buscar la unidad. Gracias Juan porque me ayudaste todo este tiempo", recalcó.

Manzur devolvió elogios y le aseguró al presidente que “el peronismo tucumano te va a seguir. Se vienen momentos de puntos de inflexión en la vida política de Argentina".

"Hay que actuar con prudencia, con serenidad. No puede ser que este país que está despegando después de todo lo que nos está pasando no puede ser que vuelva a los que lo fundieron", agregó el tucumano.

Manzur dejó bien en claro que la interna en el PJ de su provincia estaba terminada: "Hoy una vez más puedo asegurar, delante de toda esta dirigencia y de esta militancia, el próximo gobernador se llama Osvaldo Jaldo. Él es el gobernador".

"Asumo la total y plena responsabilidad. El jefe de campaña de Jaldo gobernador se llama Juan Manzur. Yo soy el jefe de campaña. Una vez más, los voy a llevar al triunfo", prometió.

Desde el ejecutivo aún no comunicaron cuando se reemplazará a Manzur ni quien lo hará. Algunas versiones indicaban que Santiago Cafiero podría volver a su antiguo cargo, y algún embajador en funciones ocupar la Cancillería, pero esto no fue confirmado.