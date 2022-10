Manzur abandona a Alberto, adelanta elecciones, y va de segundo de su viejo enemigo

Visita nacional Juan Manzur recorrió dos obras clave en San Juan: "Ver lo que están haciendo me llena de alegría"

Sin reelección, Manzur jugará fuerte yendo por la vice gobernación de Tucumán, acompañando a Osvaldo Jaldo, su antiguo vice (y a cargo del ejecutivo por la licencia de Manzur) con el que, a poco de asumir, vivió una interna fuerte. Pero como no hay nada que el tiempo, y la chance de mantener el poder, no cure, Manzur y Jaldo volverán a compartir fórmula, solo que alterando el orden de los factores por que el todavía Jefe de Gabinete no tiene otra reelección.

Podría haber apostado dentro de la boleta en otro lugar, legislativo nacional, por ejemplo, pero su decisión es jugar el territorio, algo que los ministros y ex ministros de Alberto Fernández que fueron Ejecutivos regionales están tratando de sostener.

Además del Gobierno, Manzur abandona a su suerte la chance electoral de Alberto Fernández. La intención del tucumano es, como en otras provincias, adelantar las elecciones, en un distrito en el que ni siquiera una mala elección a nivel nacional le complicaría el triunfo.