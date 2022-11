¿Antecedente para San Juan?: la Justicia de Tucumán habilitó a Juan Manzur para ser candidato

En San Juan, Uñac dijo que definirá "después del Mundial" la movida electoral, pero en el PJ sanjuanino dan por hecho que irá por otro período, ya que en el oficialismo aseguran que puede hacerlo porque la Constitución permite dos reelecciones. No obstante, desde Juntos por el Cambio que encabeza Marcelo Orrego, anticiparon que si se presenta el mandatario lo cuestionarán en la Justicia local y si hace falta irán hasta la Corte Suprema. Es que los opositores interpretan que Uñac ya va por su tercer mandato, porque le cuentan el período cuando fue vicegobernador.

Por su parte, Manzur había presentado un amparo a la Corte de Tucumán el 20 de octubre por una supuesta "discriminación lesiva a los derechos humanos básicos debida a la omisión normativa constitucional arbitraria e ilegítima, que no contempla la posibilidad de que el actual gobernador pueda ser candidato a vicegobernador en las próximas elecciones provinciales".

El jefe de Gabinete, que anunció que dejará su cargo en la Rosada este verano, recibió la apelación a favor en los tribunales tucumanos. "Declarar que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, el Gobernador que ha sido elegido en dos oportunidades consecutivas para tal función puede ser propuesto como candidato a, y eventualmente elegido como, Vicegobernador en el siguiente período", dice el fallo.

La oposición tucumana esperaba que el fallo saliera favorable a Manzur. Contó con los votos de los vocales Daniel Leiva, Antonio Estofán y Eleonora Rodríguez Campos, pero en Juntos por el Cambio sorprendió los votos en disidencia de Claudia Sbdar y Daniel Posse.

A su vez, la UCR tucumana desde hace tiempo trabaja con el jurista Ricardo Gil Lavedra en la elaboración de un recurso para ir a la Corte Suprema. La oposición repudió el fallo tucumano: "Muestra el estado de descomposición absoluta de la Justicia tucumana", señaló Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán y uno de los postulantes opositores a la gobernación, en declaraciones al diario La Gaceta. "La Corte debería estar allí para cumplir su rol institucional de resguardar los derechos y de ser garante de la supremacía constitucional", reclamó el jefe comunal.

"Tenemos confianza en que la Corte de la Nación ponga rápidamente las cosas en su lugar, pues estamos ante una sentencia nula por incompetencia y arbitraria; por carecer de fundamentos serios; y por encontrar supuestos sustento en la voluntad de tres cortesanos que ya han demostrado su sometimiento indigno a Manzur y a (Osvaldo) Jaldo", se esperanzó el intendente opositor.

Las similitudes y diferencias de Tucumán y San Juan

“Son situaciones difícilmente comparables”, dijo el subsecretario de la Gobernación, Marcelo Espósito sobre el antecedente tucumano. El funcionario y apoderado del partido justicialista enumeró las diferencias y similitudes de la situación en Tucumán y San Juan.

Entre las principales diferencias, se destaca que en San Juan no se puede presentar un amparo ante la Corte de Justicia sino se pasan antes todas las instancias judiciales correspondientes. Esto fue lo que pasó cuando se eliminaron las PASO en diciembre del 2021 y el giojismo hizo una presentación ante la Corte, desde donde respondieron que debían arrancar en los tribunales inferiores. La decisión fue acatada y tuvieron que empezar en el Juzgado Contencioso Administrativo, de Adriana Tettamanti. En caso de que se presentara Uñac para otro período, deberían seguirse los mismos pasos.

Espósito remarcó que, en el 2011, cuando se habilitó las tres reelecciones al hilo a gobernador, se eliminó el párrafo del artículo 175, en donde se hacía mención a la fórmula. “En el artículo 173 se deja en claro que el cargo a gobernador es quien está en el ejercicio del Poder Ejecutivo y que el cargo de vice está a cargo del Legislativo, que se reemplaza en caso de fuerza mayor. No se puede computar vice como gobernador. En Tucumán no está todo establecido de este modo, pero la Corte de la provincia aclaró que lo que no está prohibido está permitido”, agregó.

A lo que le prestarán atención es al fallo de la Corte Suprema sobre el caso Tucumán. “Será un fallo al que seguiremos de cerca”, cerró Espósito.