miércoles 26 de noviembre 2025

Cuenta regresiva

Agenda previa y cambios internos: así será la llegada de los nuevos diputados sanjuaninos al Congreso

Los diputados electos por San Juan tendrán encuentros con sus bloques y una sesión preparatoria. Por primera vez, la asignación de oficinas no dependerá del color político, sino de la administración de la Cámara.

Por Florencia García
diputadoskkk

Los tres nuevos representantes de San Juan en la Cámara de Diputados de la Nación, Cristian Andino, Abel Chiconi y Carlos Jaime asumirán sus bancas el 10 de diciembre, fecha prevista para la jura de los legisladores nacionales. Sin embargo, antes de ese día tendrán una agenda clave en Buenos Aires vinculada a su incorporación formal.

El 2 de diciembre, los diputados electos participarán de reuniones con sus respectivos bloques en el Congreso, instancias donde se definen posiciones políticas, estrategias legislativas y la organización interna de cada espacio. Un día después, el 3 de diciembre, está prevista la sesión preparatoria, donde se formalizan cuestiones institucionales previas al inicio del mandato, como autoridades provisionales y aspectos administrativos de la Cámara.

Cambios en la asignación de oficinas

Además del trabajo inicial, los nuevos legisladores se encontrarán con una novedad importante en la dinámica interna del Congreso. Tradicionalmente, los diputados salientes entregaban sus oficinas a los nuevos representantes del mismo espacio político, en un traspaso directo que incluía la entrega de llaves.

Ese mecanismo, sin embargo, ya no regirá. Por disposición del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la asignación de oficinas pasará a estar totalmente centralizada. A partir de este período, será la administración de la Cámara la que determine qué oficina ocupará cada legislador, sin tener en cuenta continuidad partidaria o acuerdos previos.

La medida marca un cambio relevante respecto de prácticas históricas y busca reorganizar los espacios bajo criterios administrativos. Así, Andino, Chiconi y Jaime deberán esperar la decisión oficial para conocer dónde tendrán su oficina durante los próximos cuatro años.

Con estas actividades previas y ajustes internos, los diputados sanjuaninos ultiman detalles para asumir sus cargos en un Congreso que inicia una etapa con nuevas reglas y reordenamientos.

