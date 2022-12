El Gobierno salió a alertar sobre agencias de viajes "truchas" en San Juan: cuáles son

-Vitta Tour Viajes

-Coordinadores San Juan/Emiliano Vicentela

-Ruta 73

-Germán Chacón

-Follow Your Dreams/María Alejandra Alday

-Grupo Rolsol SRL

-Afortunado Travel

-Rosana Tour/Américo Rufino Riveros

-Viajes y turismo/Agencia de ecoturismo

-Gabby Turismo

-En viaje/Víctor Roberto Torres

-Viajes San Juan

-EJM Traslados/Eduardo Javier Mamone

-Carlos Espinoza Viajes

-Cristian Ruiz Viajes

No es común que el Gobierno advierta sobre las agencias no habilitadas, ya que siempre difunde las que sí lo están. Las agencias son controladas por la Dirección de Fiscalización y Calidad que depende del Ministerio de Turismo de San Juan. El control de estas empresas es importante ya que permite que los viajeros cuenten con todos los servicios y garantías a la hora de contratar una agencia de viajes. Por ejemplo, obtener asesoramiento personalizado, ganar tiempo en el armado del viaje, tener facilidades de pago, solucionar cualquier urgencia y, lo más importante, saber dónde y a quién reclamar ante el surgimiento de un problema.

El director de Fiscalización y Calidad de Turismo, Emilio Carvajal, analizó, en diálogo con Tiempo de San Juan, el preocupante contexto que dio lugar a esta advertencia con aires de "escrache" oficial. "La verdad que estamos notando desde después de la pandemia que han aparecido muchos vendiendo paquetes o viajes hasta incluso con páginas web y en redes sociales y que no están habilitados", aseguró.

Las agencias de turismo son habilitadas por Nación a través de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes, para lo cual deben cumplir con requisitos como seguros de garantías y caución, local físico de venta y personal idóneo, entre otros que están regulados por la ley 18.829. Cada provincia ejerce el control de estas habilitaciones y en el caso de San Juan se lleva adelante con esta repartición del Ministerio de Turismo. Fiscalizan a las habilitadas y a las que no lo están también.

Así, "hemos descubierto después de la pandemia que aparecen muchísimo que venden viajes lo que es un riesgo para el usuario. En muchos casos hay agencias con licencia que prestan sui legajo y estas personas son vendedores free lance, pero la realidad que no hay contrato legal que los vincule y en definitiva son ilegales", destacó el funcionario.

Del listado que se publicó ahora, ninguna ha presentado la documentación en nación, y son consideradas fuera de la ley, "Si traen un contrato como comisionista donde hay una comisión y ese contrato viene aforado o con firmas certificadas ante escribano, tenemos la seguridad de que hay contrato de por medio y en estos casos no han traído nada", explicó.

Carvajal dijo que suponen que las empresas ilegales que operan en San Juan "son muchas más", ya que "permanentemente estamos 'peinando' las redes sociales y las webs y nos siguen apareciendo". Explicó que además de ese trabajo de buscar "truchas", han tenido denuncias por parte de agencieros que ven o se enteran de que les hacen lo que consideran oficialmente "competencia desleal".

"Las agencias habilitadas al tener que cumplir con requisitos, como contar con un local, empleados idóneos y pagar impuestos, venden paquetes más costosos", apuntó Carvajal.

De estas agencias "truchas" detectadas ninguna es de turismo estudiantil, todas ofrecen paquetes para el verano, a destinos como Córdoba y la costa argentina, principalmente Mar del Plata, ofrecen pasajes y estadía por 7 ó 10 días. "Normalmente son más bajos los precios, porque trabajan con hoteles de poca categoría y tienen algún stock en empresas de transporte que les hacen un descuento de pasajes por llevar muchas personas", evaluó el funcionario.

Entre las empresas "escrachadas", figura Vitta Tour Viajes, que fue noticia este año por un problema con el hotel en Mar del Plata que sufrieron varios sanjuaninos al llegar a destino.

"Las denuncias que recibimos son contra licenciatarias. Por problemas con reservas o cambios. Por año no recibimos muchas porque tanto la Dirección Nacional como nosotros estamos controlando permanentemente", expresó. Este año en la oficina local recibieron aproximadamente 15 denuncias.

Esta tendencia de las "truchas" se viene dando desde después de la pandemia, explicó el funcionario. "Luego de la pandemia surgieron muchas porque se dio el fenómeno en todo el mundo que la gente empezó a viajar a morir. Entonces algunos vieron el negocio y se empezaron a meter un montón. Así como 10 o 12 agencias habilitadas cerraron en San Juan porque se fundieron, aparecieron estas en competencia desleal y fuera de la ley", dijo Carvajal.

¿Qué se puede hacer con estas avivadas? "Nosotros lo que hacemos es con aquellas que hemos encontrado, ya que algunas que son sólo números de teléfono, se manejan por WhatsApp, es que nos digan un domicilio para comprar un paquete y no nos dieron. Por eso no nos quedó otra alternativa que publicar el listado, gracias a Dios no tenemos denuncias de problemas", dijo Carvajal.

Explicó que como la competencia total la tiene Nación, y San Juan hace solo fiscalización e inicio de sumario, a las que les encontraron domicilio, les labraron actas de infracción y eso se elevó a Nación. El organismo nacional, de acuerdo a la ley mencionada y pruebas que acompañan desde la provincia, aplica una multa y/o una inhabilitación para trabajar. "La realidad es no es un delito penal, salvo que se llegue a una estafa, en este caso es simplemente cuando están ofreciendo paquetes y venta de viajes están violando la ley nacional que es mas bien una contravención, lo que no significa que no pase a mayores, pero mientras tanto ya están en infracción, con sanciones que van desde el apercibimiento a la clausura", ahondó.

Carvajal explicó que este tipo de advertencia "es la primera vez que lo hacemos y a pesar de que estamos fiscalizando todo el año, se hace previo a la temporada para evitar conflictos. A continuación vamos a publicar las agencias habilitadas", añadió.

Por lo pronto, los que quieran chequear si la agencia local que piensan contratar está habilitada, puede consultar el listado en la web del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, en la pestaña "agencias habilitadas".