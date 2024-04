Adorni volvió a esquivar la pregunta de cuántos perros tiene Javier Milei y trató al periodista de "irrespetuoso"

La versión del biógrafo no autorizado del presidente, el periodista de Perfil Juan González, autor del libro "El loco" da cuenta de que los perros en realidad son 4. Que el primer Conan murió en 2018, y el segundo, obra de la clonación, falleció en 2022. Esto ponía en consideración la respuesta que Javier Milei le dio al periodista Andrés Oppenheimer acerca de cómo comenzaba su jornada: "Juego una hora con mis 5 perros, me baño y me pongo a laburar", había dicho el mandatario.

Hoy, otro periodista acreditado en Casa de Gobierno intentó profundizar en el tema, alegando que si el Presidente afirma ver un perro que no existe, esto ya es un problema de Estado que apunta a la salud mental del mandatario. "Si el Presidente tiene cuatro y ve cinco estamos hablando de una persona que ve algo que no se condice con la realidad, por eso nos interesa el número de los perros”, apuntó el cronista.

Con una mueca de fastidio, Adorni respondió: "Lo que sugerís me parece de una falta de respeto, sobre decir que Milei habla con cosas que no existen. Me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa. Es meterse con su familia. Tenemos que dejar de hablar de determinadas cuestiones. Lo que dijiste me parece absolutamente desubicado”.

Y luego de la consideración sobre la educación del trabajador de prensa, volvió a dejar sin respuesta la pregunta original: ¿los perros, son 4 o 5?