viernes 5 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Absolvieron a dos importantes ex funcionarios kirchneristas en la causa Fútbol para Todos

Además de los ex funcionarios, fueron absueltos un ex presidente de AFA y un sindicalista de los jugadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Tribunal Oral Federal 1 absolvió este viernes a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, junto con otros doce imputados, en el juicio por presuntas irregularidades en el programa “Fútbol para Todos”. La decisión, que fue comunicada vía Zoom a los involucrados y se tomó por unanimidad, también benefició a figuras como Gabriel Mariotto, el expresidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Luis Segura, y miembros de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA). Los jueces José Michilini, Adrián Grunberg y Ricardo Basílico fueron los encargados de dictar el veredicto.

Lee además
Cuáles fueron los temas más buscados en Google por los argentinos, en 2025.
Balance 2025

De fútbol y ARCA hasta el calor: qué fue lo más buscado en Google por los argentinos este año
Matías Borgogno, figura de los 32avos de final.
¿Se va?

Bomba en San Martín: un grande del fútbol argentino puso sus ojos en Borgogno

El eje central de la absolución radicó en las profundas debilidades encontradas en el planteo de la acusación. Los magistrados concluyeron que “no hubo acusación fiscal válida” y basaron su decisión en las “graves falencias en la acusación presentada por la fiscalía que no cumplían con los estándares legales requeridos”. Según el fallo, la exposición de los fiscales Miguel Osorio y María Andrea Garmendia Orueta “carecía de fundamentos sólidos”. El tribunal determinó que la acusación no justificó adecuadamente las imputaciones, omitió un análisis detallado de las pruebas y “falló en individualizar las responsabilidades de cada acusado”. Estas deficiencias, que imposibilitaron al tribunal analizar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados, llevaron a la absolución general y a la consecuente devolución de bienes embargados a los eximputados.

La causa se originó en 2014, tras una denuncia de la exlegisladora Graciela Ocaña sobre posibles irregularidades en el manejo de los fondos del programa FPT. El programa, impulsado por el gobierno kirchnerista para garantizar el acceso gratuito a las transmisiones de fútbol de primera división, fue investigado bajo la hipótesis de que se había convertido en un mecanismo para el desvío de fondos públicos. La investigación se centró en una supuesta administración fraudulenta vinculada al manejo de fondos estatales entre 2009 y 2015. El fiscal Osorio había estimado que las maniobras fraudulentas generaron un perjuicio económico al Estado por más de 131 millones de pesos, incluyendo cuestionamientos a contratos de sponsoreo, como el firmado con Iveco, que habría pagado por publicidad a valores “muy por debajo de los estándares del mercado”.

Junto con la absolución, el Tribunal Oral Federal 1 rechazó la solicitud del Ministerio Público de decomisar 456 millones de pesos. La decisión final podrá ser apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal. Los fundamentos completos de la sentencia, que podrían “abrir la puerta a una revisión del caso”, serán dados a conocer el próximo 11 de marzo de 2026.

Seguí leyendo

Comenzó una nueva reunión paritaria: qué dijo el Gobierno en la previa

Dijo adiós la secretaria de Hacienda de Rawson y ya tiene reemplazante: quién es

El sueño de la carrera de Medicina en la UNSJ ya es una realidad

Humo, corridas, sirenas y evacuación de 220 presos: así fue el simulacro de tragedias en el Penal de Chimbas

Nuevo borrador del proyecto de Reforma Laboral del Gobierno: qué dice sobre vacaciones, indemnizaciones, despidos y los "bancos de horas"

La Corte Suprema dejó firme la condena a Julio De Vido

Milei convocará este viernes a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el paquete de reformas y el Presupuesto

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
humo, corridas, sirenas y evacuacion de 220 presos: asi fue el simulacro de tragedias en el penal de chimbas
Imágenes y video

Humo, corridas, sirenas y evacuación de 220 presos: así fue el simulacro de tragedias en el Penal de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

Personal de la Policía Federal Argentina cuando allanó la casa de la hija del empresario Calivar en Capital. A ella la acusaron de ayudar a su padre huir del país. 
Las sospechas eran ciertas

Capturaron, tras 6 años de búsqueda, a un reconocido empresario sanjuanino denunciado por abuso

El Colegio de Psicólogos emitió un comunicado para advertir a la población sanjuanina que, actualmente, una mujer se desempeña en el ámbito de la psicología, pero en realidad no está matriculada.
Cuidado

Advierten que una sanjuanina atiende como psicóloga, pero no está matriculada

Todos los pronósticos aseguran que San Juan tendrá lluvias este fin de semana.
A preparar el paraguas

Alerta naranja en San Juan por tormentas: a qué hora llegaría la lluvia más intensa

Matías Borgogno, figura de los 32avos de final.
¿Se va?

Bomba en San Martín: un grande del fútbol argentino puso sus ojos en Borgogno

Te Puede Interesar

Pese a que apeló la inhabilitación de su matrícula y podía seguir litigando, Julián Gil fue bloqueado en la Justicia
Polémica

Pese a que apeló la inhabilitación de su matrícula y podía seguir litigando, Julián Gil fue "bloqueado" en la Justicia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Doble tragedia en Ruta 40: el conductor de la camioneta dejará el Penal e irá a prisión domiciliaria
Tribunales

Doble tragedia en Ruta 40: el conductor de la camioneta dejará el Penal e irá a prisión domiciliaria

Fase de grupos confirmada para Argentina: debuta con Argelia y chocaría con un cuco en los 16vos
Grupo J

Fase de grupos confirmada para Argentina: debuta con Argelia y chocaría con un 'cuco' en los 16vos

Wenchy Moreno, primer médico con parálisis cerebral, llega a San Juan este domingo para dar una charla sobre discapacidad
A pura voluntad

Wenchy Moreno, primer médico con parálisis cerebral, llega a San Juan este domingo para dar una charla sobre discapacidad

 La quita de subsidios en countries de Córdoba encendió el interrogante de qué pasará en San Juan. 
Desde enero

El Gobierno nacional quita subsidios de luz en countries cordobeses: ¿puede pasar en San Juan?