jueves 4 de diciembre 2025

Balance 2025

De fútbol y ARCA hasta el calor: qué fue lo más buscado en Google por los argentinos este año

El informe de la firma revela cuáles fueron los temas, figuras y acontecimientos que más interés generaron. El deporte volvió a liderar las tendencias, pero también sobresalieron otras consultas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuáles fueron los temas más buscados en Google por los argentinos, en 2025.

Cuáles fueron los temas más buscados en Google por los argentinos, en 2025.

Google dio a conocer una nueva edición de “El año en búsquedas”, el tradicional resumen que compila los términos que más crecieron en interés dentro del Buscador a lo largo de 2025 en la Argentina. En un año atravesado por grandes eventos deportivos, estrenos muy esperados y hechos que sacudieron la agenda nacional, las consultas de los usuarios reflejaron qué temas capturaron la atención colectiva.

Las tendencias de búsqueda en Argentina

El término más buscado del año fue la Copa Mundial de Clubes, disputada entre junio y mediados de julio en Estados Unidos. La consagración del Chelsea como campeón impulsó una ola de consultas que la posicionó en el primer lugar.

En segundo puesto se ubicó ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), una de las sorpresas del ranking por su notable auge en búsquedas. El tercer lugar lo ocupó el calor extremo, reflejo de la fuerte ola térmica que afectó al país.

El deporte volvió a aparecer en el cuarto puesto gracias a la Selección Argentina Sub-20, que llegó a la final contra Marruecos. En el quinto lugar se ubicó el Papa Francisco, fallecido el 21 de abril, uno de los hechos más conmocionantes del año.

El Padrón electoral, clave en las elecciones legislativas de octubre —que marcaron el debut de la Boleta Única de Papel—, quedó en el sexto puesto.

La lista continúa con la recordada boxeadora Locomotora Oliveras, fallecida este año (séptimo); el interés por el PSG por su final contra el Chelsea y su participación en la Champions League (octavo); y Franco Colapinto, figura destacada en la Fórmula 1 (noveno).

En el décimo lugar aparece El Eternauta, la serie basada en el clásico de Héctor Oesterheld que se transformó en uno de los éxitos del año.

Las figuras protagonistas del año

Entre las personalidades más buscadas, el primer lugar fue para Franco Colapinto, convertido en uno de los deportistas argentinos del momento.

La modelo Julieta Prandi se posicionó en el cuarto puesto; en el quinto apareció Robert Prevost, el Papa León XIV; y en sexto, Ander Herrera, el futbolista español que debutó en Boca.

El ranking lo completan Dua Lipa (séptimo), la actriz Mercedes Oviedo (octavo), la productora Cris Morena (noveno) y la artista y legisladora Karen Reichardt (décimo).

Los acontecimientos que marcaron el año

El fútbol dominó la agenda de eventos más consultados. La Copa Mundial de Clubes volvió a encabezar la lista, seguida por la ola de calor que atravesó el país en febrero.

La Copa Mundial Sub-20 y la Clasificación para la Copa del Mundo se ubicaron en tercer y cuarto lugar, mientras que la inundación de Bahía Blanca en marzo quedó quinta.

El Hot Sale de mayo, las Elecciones Legislativas bonaerenses, el Cónclave tras la muerte del Papa Francisco y el Paro General del 10 de abril completaron el top 10.

Las películas y series más buscadas

El entretenimiento argentino dominó el ranking. El Eternauta, dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, fue la serie más buscada, seguida de En el barro, de Sebastián Ortega.

La película Homo Argentum, estelarizada por Guillermo Francella interpretando 16 personajes, ocupó el tercer puesto. Entre los títulos internacionales destacados aparecen Anora, ganadora del Oscar a Mejor Película (cuarto), y Nosferatu, estrenada en enero (quinto).

También se ubicaron entre las más buscadas El Juego del Calamar, Adolescencia, Destino final: Lazos de sangre y Cómo entrenar un dragón.

Los partidos más buscados del fútbol argentino

El superclásico Boca Juniors vs. River Plate fue el partido más buscado del año. En el segundo lugar quedó otro histórico enfrentamiento: Argentina vs. Brasil.

La pasión por el fútbol local se refleja en el interés por cruces como River vs. Platense, Racing vs. River, Independiente del Valle vs. River, Boca vs. Independiente y Barracas Central vs. Boca.

En el plano internacional, Boca volvió a ser protagonista por sus partidos ante Auckland City y Bayern Múnich en la Copa Mundial de Clubes.

