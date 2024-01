A la espera de la paritaria en febrero, toma forma el pedido de los docentes al Gobierno

“Que el salario docente no pierda poder adquisitivo es fundamental, y tiene que acompañar a la inflación. El salario esta de la media para abajo en lo que se cobra. La premisa es no perder el poder adquisitivo”, indicó Daniel Quiroga.

Sobre porcentajes no hay nada definido por el momento. Desde los gremios docentes son cautos a la hora de establecer un número, debido a que, si se concretan las especulaciones que hay a nivel nacional y provincial, la inflación de diciembre rondará el 30% mensual, un número más que preocupante y que tendrá una incidencia directa en la discusión de paritarias.

No solo la inflación es un tema que se analiza en el seno de los gremios docentes, sino también la negociación que se realizará a nivel nacional. Karina Navarro aseguró que de acuerdo a la información que manejan, la convocatoria nacional se realizará entre el 20 y 30 de enero, para iniciar con los encuentros los primeros días de febrero. “Hay que mirar a la paritaria nacional y en base a eso será el pedido. El gobierno provincial debe tener en cuenta la cláusula de la paritaria del 2023, donde en diciembre se reajusta los valores inflaciones”, dijo Navarro.

Además de los pedidos en torno al porcentaje de aumento y el piso salarial, los tres dirigentes coincidieron que también se solicitará la continuidad de la “Cláusula de Actualización”, o incorporar la conocida “Cláusula Gatillo”.

Al respecto, la secretaria general de UDAP dijo: “Vamos a tener que si o si poner una cláusula. La que tenemos ahora es de actualización. No sabemos qué va a ocurrir mes a mes y no podemos sentarnos todos los meses en paritarias. Hay que establecer una cláusula para que nuestros sueldos no pierdan como vienen sufriendo actualmente”.

Si bien aún se desconoce la fecha de inicio de las discusiones, desde los gremios docentes solicitarán que los encuentros se desarrollen las primeras semanas de febrero.

Un nuevo incremento para ganarle a la inflación, el pedido anticipado de uno de los gremios

Daniel Quiroga, secretario general de AMET, confirmó a este medio que la próxima semana realizarán el pedido formal ante el gobierno provincial para que se otorgue un incremento a los docentes, por fuera de la paritaria, “para atenuar lo que se viene para marzo”.

Al respecto, aseguró: “Ese es un pedido que haremos a mirad de enero a las autoridades del Ministerio de Educación. Se daría antes de la paritarias 2024. Es para atenuar el efecto inflacionario sobre el salario de los docentes”.

Se desconocen por el momento los pormenores del pedido que desde AMET están elaborando, pero no descartan que se haga efectivo la próxima semana.