A 9 días de las elecciones, ¿los sanjuaninos tiene definido su voto a Gobernador?

Si todo marcha de acuerdo a lo establecido por el calendario electoral, el próximo domingo 14 de mayo serán las elecciones provinciales . Con el nuevo sistema, los sanjuaninos solo deberán acudir a las urnas una sola vez, por lo que tener el voto claro es importante. Pese a ello, a nada de las elecciones no todos los ciudadanos tienen en claro su voto.

De acuerdo a una encuesta realizada por Tiempo de San Juan , el 53,9% de los lectores señalaron que tienen definido su voto. De ese total 1.674 lectores (30%) señalaron que votarán al mismo frente que eligieron la última vez que visitaron las urnas; mientras que 1.335 lectores (23,9% de los votos) aseguraron que tienen el voto definido, pero no será en la misma línea que las elecciones pasadas.

Mientras tanto, el 46,1% de los lectores señalaron que aún no definen su voto o que, por el contrario, no van a ir por ninguno de los candidatos propuestos por los frentes políticos. Es así que el 15,7% de los lectores (878 votos) se inclinaron por la opción no ir a votar el próximo 14 de mayo; por su parte el 14,9% (831 votos) optará por votar en blanco o nulo, mientras que el 15,5%, es decir, 864 votos, aún está deliberando entre los candidatos.

image.png

En total dentro del cuarto oscuro habrá boleta de 10 candidatos a gobernadores. Un detalle que es importante a tener en cuenta es que, debido al nuevo sistema que tendrá su debut el próximo 14 de mayo, los votos que sean de los sublemas se unificarán, yendo la mayoría al candidato de cada lema que tenga más votos.