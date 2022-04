Peligra el bono a trabajadores: quiénes se oponen dentro del Gobierno y por qué

Ayer el presidente Alberto Fernández anunció el bono para jubilados, de 6.000 pesos. El aporte llegará a 4.6 millones de los 8.5 millones de jubilados y pensionados que están dentro del sistema previsional.

Tras ese comunicado, era inminente el anuncio de un bono para trabajadores, que vieron afectados sus salarios con caída del poder adquisitivo del orden de entre el 10 y el 15% sólo en el primer trimestre del año.

La idea del bono, aseguran analistas, es una de las condiciones que puso el Instituto Patria (el think thank kirchnerista) para que se comience a mejorar la relación entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. La última prueba de la mala condición del contacto entre ellos es el subrepticio viaje de la vicepresidenta a Calafate, que la dejó a miles de kilómetros de los actos de bienvenida del presidente chileno Gabriel Boric. Aseguran que fue sólo para no compartir acto oficial con el Presidente.

Desde el kirchnerismo disienten con el discurso fiscalista del ministro Guzmán y del gobierno nacional, y defienden la idea de un shock distributivo, aumentando sensiblemente salarios y jubilaciones, con una fuerte intervención del Estado en la decisión y en la instrumentación.

Pero la idea del bono a trabajadores tiene enemigos previsibles, dentro de la patronal empresaria, e inesperados, dentro del propio gobierno y de la confederación General del Trabajo.

En la Rosada se destaca la negativa de Martín Guzmán, que utiliza el mismo argumento que citó para discontinuar el Ingreso Familiar de Emergencia. Según el ministro de Hacienda, esta renta extraordinaria sería capturada por supermercados que, inmediatamente, saldrían a comprar dólares, presionando al alza el tipo de cambio, y generando mayor inflación.

Matías Kulfas, ministro de la Producción y dialoguista consuetudinario, no se quiere comprar problemas con los empresarios, por lo que, en sintonía con ellos, no presta apoyo.

El ministro de Trabajo Claudio Moroni ya expresó públicamente que el gobierno no ve un problema en los salarios. “Muchos ya la están ganando a la inflación por las paritarias”, señaló hace pocos días, en declaraciones que rebotaron muy fuerte en los medios. Las audiencias, en general, criticaron lo que consideraron una “desconexión” del ministro con la realidad.

Y dentro de la coalición oficial, sorprende también el rechazo de la Confederación General del Trabajo al aporte.

Para la CGT hay una razón que se puede blanquear, y una inconfesable. La de exposición posible es que el bono no es remunerativo, por lo que no terminaría aportando a las obras sociales, es decir, a la caja sindical.

La que no pueden admitir es que estos dirigentes, muy cuestionados y con la credibilidad por el piso, perderían aún más poder en relación con sus representados si es el Gobierno quién les “pone plata en el bolsillo”, y ese dinero no llega a través de las negociaciones paritarias.

El caso Caló, con acuerdos salariales paupérrimos en la UOM, que terminaron con su eyección del secretariado general metalúrgico, aparece para algunos popes sindicales como un futuro posible, y cercano.

Mas entendible es la oposición el bono de la patronal empresaria, que, sin embargo, propuso una alternativa: abonar estos 6.000 pesos, pero a cuenta de futuros aumentos salariales.

De esta manera podrían mantener pinchadas las plantillas salariales, que en los últimos años vienen representando un costo cada vez menor en sus cuentas productivas.