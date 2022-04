Alarmantes declaraciones de Kicillof: "La situación social no da más"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, hizo declaraciones tras conocerse las multas a distintos productores de harina por 500 millones de pesos, por cartelizarse para aumentar los precios.

"Evidentemente con los precios de guerra que hay en el mundo, para algunos hay unos negocios bárbaros. El problema es que si esos precios de guerra los cobramos en Arrecifes o en la Provincia pueden generar una rentabilidad inmensa. No solo alguno se va a enriquecer mucho, otros se van a empobrecer. No lo podemos permitir", señaló el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner.

"Escuché a Kristalina Georgieva (directora del FMI) diciendo que puede haber una gran crisis alimentaria y llamar a los gobiernos a tomar medidas para evitar que eso genere los problemas sociales que eso trae", apuntó.

"Así que está muy bien que el Gobierno tome medidas. Nosotros apoyaremos. Y todo lo que falte lo vamos a pedir porque aquí con el conurbano y también con el interior no da más la situación social", alertó.

Kicillof analizó la creciente inflación de acuerdo a su experiencia al frente del Palacio de Hacienda: "Me tocó ser ministro de Economía y pelear contra los precios. Hay muchos factores que confluyen. Hoy también hay una guerra. La zona de conflicto es productora de alimentos y gran proveedora de energía y de gas. Está habiendo una presión muy alta".