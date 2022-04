El radicalismo sanjuanino mostró músculo en Jáchal, respaldó al funcionario de Mendoza e impulsó la campaña territorial en JxC

Es el partido más grande de la oposición en San Juan. La Unión Cívica Radical (UCR) tiene un cuerpo de 18.600 afiliados, según los datos aportados por la Cámara Nacional Electoral. Está por encima de Producción y Trabajo, de Marcelo Orrego, y de Propuesta Republicana (Pro), de Enzo Cornejo. A nivel provincial, está en tercer lugar, justo detrás del Partido Justicialista y el Partido Bloquista. Cuenta con comités en los 19 departamentos. Tiene estructura. También tiene el recuerdo de viejos años de gloria. Pero hasta ahora quedó relegado en sus aspiraciones. En las últimas elecciones, por intervención nacional, tuvieron el tercer puesto titular en la lista de candidatos a diputados nacionales, con Alejandra Leonardo. Buscan que ya no sea así. “Estamos recobrando el impulso territorial”, dijeron fuentes.

La cristalización de las aspiraciones radicales rumbo al 2023 se vio en Jáchal. El jueves pasado, 31 de marzo, hicieron el acto de conmemoración por el fallecimiento del presidente Raúl Alfonsín. También recordaron a Antonio Falcón, ex líder de la UCR local. La tradición indica que ese evento se arme en la plaza Hipólito Yrigoyen. No esta vez. El radicalismo trasladó su comisión directiva hasta el departamento del Norte. La razón: mostrar músculo, bancar al aspirante a la intendencia, el funcionario del Gobierno de Mendoza, Alfredo Aciar, y lanzar un mensaje al interior de Juntos por el Cambio. “Estamos para proponer”, explicaron altas fuentes partidarias, “no vamos a quedar relegados”. No obstante, la idea es “ser abiertos” y “abrir instancias de conciliación” con las otras fuerzas que integran la alianza.

Parte de la rama femenina en el comité radical de Jáchal.

Es un punto interesante. El panorama político de Juntos por el Cambio en San Juan es similar a cómo está armado a nivel nacional. Con la excepción de Producción y Trabajo. No es novedad que los dirigentes del ex basualdismo, ahora orreguismo, ocupan la centralidad por tener intendentes, concejales, diputados provinciales, nacionales y un senador. Es más, los candidateables a disputar la gobernación son Marcelo Orrego y Fabián Martín. Pero en los departamentos del interior de la provincia la cosa cambia. Allí la puja es otra. Al menos así lo ven desde el radicalismo. Señalaron que la pulseada es con el Pro, que se está moviendo e instalando a propios.

Jáchal es el modelo paradigmático. El peronismo tiene una interna compleja entre el jefe comunal, Miguel Vega -que no puede repetir porque cumplió los dos mandatos consecutivos-, y el diputado provincial y ex intendente, Jorge Barifusa. Del lado del actual timonel del distrito hay una buena cantidad de aspirantes. La mayoría funcionarios municipales actuales.Del área de Acción Social, Jorge Ortega, y de Deportes, Rodrigo Ferreira, son dos que suenan fuerte desde el entorno de Vega. Por el otro lado, Barifusa se pondrá en la cancha, al menos por ahora, es la opción más escuchada.

A la cabeza, el presidente del Pro San Juan, Enzo Cornejo. A la derecha de la foto, Ivonne García.

Entonces, en ese departamento empiezan a bocetearse los movimientos de la UCR y el Pro. El primero en mover fue Enzo Cornejo con una reunión en la que participaron el hijo del ex intendente Franklin Sánchez, Nicolás, y la reciente afiliada al macrismo local, Ivonne García, esposa de Dante Mauro Figueroa, líder del partido municipal Movimiento en Defensa de la Autonomía Departamental (Modad). El matrimonio fue en fórmula intendente-diputada en las elecciones de 2019. Perdieron. Pero mantuvieron activa su oposición a Vega. Desde el Pro impulsan a García, que es conocida entre los votantes. La presidente del partido a nivel nacional, Patricia Bullrich, le envió un audio, le dijo que la va a visitar. Será en un plazo de 60 días. Producción y Trabajo no tiene candidato propio. Y el radicalismo sacó un as bajo la manga.

La figura que impulsa la UCR sanjuanina es el funcionario del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, Alfredo Aciar. Es jachallero, nació en el departamento y su familia es tradicional. Luego se fue a la vecina provincia, donde hizo carrera política. Fue jefe de Gabinete en el Ministerio de Economía durante la gestión de Alfredo Cornejo y actualmente es director ejecutivo del Banco de Vinos. Aciar es un radical neto. Militó en Franja Morada, es afiliado al partido de Yrigoyen, y hombre de consulta permanente en Mendoza. Llegó a Jáchal a hacer política por ambición propia e hizo contacto con las autoridades locales a través de otros funcionarios mendocinos. “El contacto fue indirecto, actuaron varias personas”, indicaron las fuentes. Acto seguido remarcaron: “Tiene todo el apoyo de la UCR”.

Aciar tiene dos cualidades: “Handicap técnico-económico, y no para de moverse, se reúne con todos los sectores, principalmente el campo y los empresarios”, destacaron. Además, cuenta con respaldo nacional. En el acto en el comité en Jáchal, organizado por el actual presidente del radicalismo local, Horacio Tello, en conjunto con el concejal Felipe Táñez, hubo videos de salutaciones de Alfredo Cornejo, Ernesto Sanz y Martín Lousteau. El único punto incómodo que presenta son sus declaraciones mediáticas. Por ejemplo a Los Andes, donde dijo: “Allá es la minería y nada más”. Sobre todo por el consenso social que existe en la provincia de respaldar la actividad minera.

Consultado sobre la figura del funcionario de Mendoza, Tello dijo que “el acto no fue de lanzamiento” y que el candidato “será el que mejor mida”. No obstante, informó que tiene la ayuda y la tracción del aparato provincial. Principalmente porque “el radicalismo es fuerte en Jáchal”. Incluso, comentó que mantiene llamados diarios con él y que cree que “está preparado para gobernar”.

La estrategia radical y la sorpresa en Rawson

El presidente de la Unión Cívica Radical sanjuanina, Horacio Tello, afirmó que el partido “se está reconciliando con la sociedad después de la crisis del 2001” y que el acto en el departamento del Norte fue “muy importante, quizá el más importante en los últimos 20 años”. El hombre contó que hubo más de 100 correligionarios, con predominio de la rama femenina y la juventud. Es parte de la renovación que empezó con Falcón y él continúa. El “impulso territorial” se verá en varios distritos: en Albardón, con Alejandra Leonardo; en Capital, con Martín Sassul; en Zonda, con Romina Flores. En Rawson, dijo, “habrá una sorpresa”. Están preparando un candidato porque “hay un proyecto sólido”, pero no quiso dar nombres, “sería prematuro”.