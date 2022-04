El detrás de escena del renunciamiento de Colombo en el 2021 y el salto provincial al que apunta para 2023

Rodolfo Colombo es la cara electoral más conocida de la Ciudad de San Juan. Carga en sus espaldas cuatro comicios por la intendencia. Tiene un capital político innegable. Durante el primer semestre de 2021, dijo públicamente que quería ser candidato a diputado nacional. Sin embargo, hubo un renunciamiento de último minuto. Juntos por el Cambio presentó una lista de unidad encabezada por Susana Laciar, de Producción y Trabajo, y Enzo Cornejo, del Propuesta Republicana (Pro). En una charla con Marcelo Orrego sellaron un trato. Ahora los cañones del rubio apuntan a 2023. Pero no sólo a la Capital, sino también a la provincia.

Fuentes del partido municipal Acción Ciudadana Transformadora Única Alternativa de Transformación (Actuar) aseguraron que están en proceso para transformarse en una fuerza provincial y poder posicionar candidatos en la categoría de gobernador y vice. Ya empezaron a andar el camino. De hecho existe una encuesta, que da vueltas por el círculo rojo sanjuanino, que colocó a Colombo entre los más instalados, junto con el mismo Orrego y con Fabián Martín. “Desde Actuar vamos a construir un candidato, es parte de la responsabilidad de ofrecerle a los sanjuaninos una opción más”, indicaron los voceros. Pero esta iniciativa no empieza sólo con guarismos estadísticos, sino más atrás, hacia el año pasado, cuando el ex ministro de Gobierno de Alfredo Avelín desistió de presentarse en las primarias.

Según revelaron las fuentes actuaristas, hubo una reunión a solas entre Colombo y Orrego. El líder de Producción y Trabajo le expresó la necesidad de llevar un candidato propio como cabeza de lista. No sólo porque es la columna vertebral de Juntos por el Cambio,sino también para demostrarle al peronismo que hay un jefe fuerte en la oposición. Al principio, tantearon con Fabián Martín, pero el intendente de Rivadavia se negó a despegarse de su terruño al promediar su segundo mandato. Entonces, se decantó en Laciar pues Orrego ya había sido candidato y estaba electo como diputado nacional. De manera que Colombo se hizo cargo de la estrategia en su bastión electoral, Capital, y acompañó en el casa por casa. El acuerdo entre dirigentes fue la proyección hacia el 2023.

“En el 2023 el candidato va a ser el que más mida, el que más esfuerzo haga en la construcción, y dejar de lado cuestiones partidarias y personales”, dijeron en Actuar y refrendaron en el seno de la coalición amarilla, quienes reconocieron la charla y el trato. Además, convinieron en que una figura más conocida el año pasado quizá les daba la victoria. Es un ejercicio contrafáctico, con el diario del lunes todos son analistas. Pero dado que JxC estuvo a apenas dos puntos de vencer al Frente de Todos, es una lectura válida que un hombre con varias elecciones en su haber puede traccionar más.

Colombo con Horacio Rodríguez Larreta durante una recorrida por la Peatonal.

También es lícita la pregunta sobre si una eventual candidatura para gobernador en nombre de Actuar es sí o sí para Colombo. No hubo respuesta concluyente. O sí. “Después de que Rodolfo renunció en 2021, cuando hubiese ganado la Paso, dejó claro que no tiene problemas con los cargos”, destacaron. Desde su entorno señalaron que apoyos no le faltan. Incluso mencionaron el reconocimiento que tuvo en pleno acto en la plaza departamental de Rivadavia durante la visita de Patricia Bullrich. La presidenta del Pro nacional agradeció públicamente. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, hizo lo propio en entrevistas con medios locales: “Tuvo un gran gesto, esa es la manera de ganar”.

Por ahora, se suma al lote de anotados para una posible candidatura o precandidatura. A los dos tanques, Marcelo Orrego y Fabián Martín, hay que agregar a un actuarista. Dirigentes de confianza del santaluceño dijeron que ven “positivo” que haya más aspirantes. Lo mismo manifestaron cuando Martín expresó sus intenciones en el programa Paren las rotativas. Además, hay que tener en cuenta que la lista para 2023, al ser elecciones generales, es mucho más larga. Habrá que ocupar los lugares para senadores y diputados. También puede haber un espacio ahí. No todo se define en las dos primeras caras visibles.

Pero entonces, qué pasará en Capital, donde el rubio era número puesto. Los actuaristas asumen que los resultados de las elecciones de noviembre pasado se deben en gran parte a Colombo. “En el 2023 vamos a tener prioridad para proponer”, indicaron, “porque tenemos muy claro quien tiene los votos”. No necesariamente será el titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) durante la gestión de Mauricio Macri el que tenga que ir, “están Gustavo Usin y Juan Sansó”, diputado provincial y concejal de Capital, respectivamente. ¿Guido Romero de Producción y Trabajo? “Lo importante es que JxC tenga candidatos”.