Funcionaria ultraalbertista admitió que en el 2023 “nos puede ir muy mal”

Vilma Ibarra es una de las funcionarias que más cerca están, desde hace mucho tiempo, de Alberto Fernández.

Ibarra, que además es ex pareja sentimental del mandatario, es una de las personas consideradas como “una de las voces de Alberto”, en cada declaración que hace. Por eso sorprendió una admisión crucial que dejó en las últimas horas.

La secretaria Legal y Técnica del gobierno aseguró que “si no damos respuestas a la situación de los ingresos, si no podemos contener la inflación y no podemos dar respuesta a las necesidades de la gente, nos va a ir muy mal en 2023 y a cualquiera de los sectores”.

Ibarra, hermana del ex intendente de Buenos Aires, Aníbal, lamentó no haber armado “las instancias necesarias para saldar las diferencias en la coalición”, en la que reflexionó que hay “miradas diversas”.

Además de la interna, a la que le adjudicó una parte del rumbo complicado que tomó el gobierno, evaluó que "hubo un contexto muy malo, entonces lo que se esperaba que fueran medidas que mejoraran esa situación que nos dejó (el ex presidente Mauricio) Macri, la situación empeoró y uno tiene que decir que hoy tenemos que decir que hay números auspiciosos y positivos".

Pese al tono negativo de la primera declaración, Ibarra mantiene una esperanza de recuperación de gestión y de la imagen de la administración de Alberto Fernández: “Nos estamos recuperando y llegando a la situación que nos dejó Macri y la gente nos votó para estar mejor que con él. Les prometimos que íbamos a vivir mejor y este es el desafío. No hemos tenido la inteligencia para tener instancias de procesamiento de las diferencias y hay que hacerlas. No hay ruptura, sería muy grave que la hubiera y no lastimaría a los sectores internos, sino a 44 millones de argentinos”.