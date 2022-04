Alberto, a un medio inglés por Malvinas: "No tienen ningún derecho"

El presidente Alberto Fernández dio en la mañana de este viernes una nota a la emisora BBC, del Reino Unido, uno de los medios estatales de comunicación más prestigiosos del mundo.

El tema de la entrevista, lógicamente, tenía que ver con la guerra de Malvinas de la que se cumplen 40 años, y que no sólo es una fecha clave para los argentinos, sino también para los ciudadanos ingleses.

Ante el medio británico, Fernández hizo una fuerte defensa de los derechos de nuestro país sobre las islas, al apuntar que los ingleses “no tiene ningún derecho” sobre el territorio.

“Yo creo que la razón siempre vence y nosotros tenemos la razón. En algún momento la razón va a predominar. No tenemos ni la fuerza, no tenemos los trasatlánticos, no tenemos la artillería, no tenemos los aviones, no tenemos las armas nucleares que el Reino Unido trajo en aquel entonces a circular por el Atlántico Sur. Pero lo que tenemos es la razón”, señaló.

"Si algo tengo claro, lo único que tengo claro, es que inglesas no son las Malvinas, eso sí lo tengo claro", insistió.

Al recordar el nacimiento del conflicto, el Presidente dijo que "fue un momento muy conmocionante para todos nosotros, porque evidentemente era una medida adoptada por la dictadura en el máximo secreto y nadie sabía bien cómo había ocurrido, quién había tomado esa decisión".

Sobre las razones, reconoció que "especulamos con que era un tema medio conversado, porque Inglaterra definitivamente no le prestaba atención a las Islas Malvinas por entonces (…) Solamente así se podía entender que hicieran algo de ese tipo".

Fernández criticó al Reino Unido por no cumplir con una resolución aprobada por las Naciones Unidas en 1965, que insta a ambos países a sentarse a dialogar sobre la soberanía de las Malvinas. "Los problemas se resuelven dialogando y encontrando puntos de acuerdo", consideró.

El Presidente utilizó el argumento de la continuidad territorial para reforzar la posición nacional: "Es absolutamente incomprensible pensar que esas islas, que son una continuidad de nuestros Andes, que en algún momento se sumergen y vuelven a emerger y forman estas islas, que esas islas sean de otro territorio que no sea la Argentina".

Sobre el diálogo futuro, el mandatario no se mostró muy optimista: "Francamente no lo veo, porque la actitud del Reino Unido es una actitud no solamente de no hablar, sino de avanzar sobre las islas", y aclaró que "uno de los argumentos del Reino Unido es que han ganado la guerra y eso postergó el diálogo claramente. Pero la guerra no da derechos".

De todas maneras, dejó claro que no hay resignación: "Que no lo vea posible no quiere decir que desista del intento. Lo voy a seguir intentando las veces que pueda".

A pesar de aclarar que el reclamo argentino no tiene que ver con razones económicas, Fernández también sumó a la discusión el dato objetivo de que "en Malvinas hay riquezas y esas riquezas se las pierde Argentina y las explota Inglaterra. Y por lo tanto hay una consecuencia económica también sobre la explotación del mar, sobre la explotación del petróleo, sobre la explotación del gas que hay en toda esa cuenca marítima y también en las islas. Eso es así".