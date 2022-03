Chino Navarro en San Juan: 'Con Máximo en vez de enojarnos tenemos que transitar un camino de crecimiento'

El dirigente del Movimiento Evita y secretario de Relaciones Parlamentarias,Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, pasó por la provincia para una actividad en la UNSJ y en diálogo con Tiempo de San Juan. Analizó las tensiones políticas por el Acuerdo con el FMI, dentro del Congreso. Habló de propios y ajenos y dio por sentado que habrá un importante apoyo al trato con el Fondo en ambas Cámaras. "Con Máximo y con todos aquellos que piensan distinto, en vez de enojarnos, tenemos que transitar un camino de crecimiento sabiendo que a veces coincidimos y a veces no. Pero con quien más nos importa coincidir es con el pueblo argentino", aseguró.

El polémico referente del Movimiento Evita resaltó que "Argentina está de pie hoy. Estamos en el camino correcto pero sabemos que no alcanza. Mi gran orguillo sería poder dejar la Argentina muchos escalones más arriba de aquella Argentina golpeada que recibimos en 2019".

Sobre la deuda, dijo que "me cuesta mirar para atrás porque pareciera que uno está buscando excusas, y no nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades como gobierno pero me parece que sería deshonesto no recordar de dónde arrancamos. Es una deuda tomada irresponsablemente por Macri".

También se mostró optimista con el tratamiento del Acuerdo con el FMI en el Congreso: "Creo que la mayoría de los diputados y senadores del Frente de Todos van a acompañar el acuerdo y creo que también un número importante de diputados y senadores de la oposición van a acompañar. Firmar el acuerdo es empezar a resolver el acuerdo de la deuda externa, y también permite institucionalizar con el Fondo, con los países más importantes del mundo, decir que queremos pagar pero no vamos a empobrecer a nuestro pueblo. Si no hubiese deuda sería mejor pero hay deuda y debe acordarse".

Además, en particular sobre la posición de Máximo Kirchner que abandonó la jefatura del bloque oficialista de Diputados en desacuerdo con la negociación con el Fondo, aseguró que "vamos a trabajar para fortalecer la unidad. Que es llegar a una votación muy importante de diputados y senadores oficialistas, pero también construir un puente con la oposición".

Para hablar de una posible candidatura a la reelección de Alberto Fernández, se mostró cauto: "En marzo de 2022 no me animo a ir a un barrio y decir que Alberto Fernández ni Juan Pérez vamos a ser candidatos, me da vergüenza. Sí me animo y voy por los barrios, y a las fabricas y a las plazas, ando por las calles, trabajando codo a codo para resolver problemas. La sociedad quiere que resolvamos problemas, después las candidaturas se van a ordenar".

Sobre la interna del PJ en San Juan: "estemos más juntos"

"Con Sergio Uñac tengo una relación de afecto por lo que mi opinión no es objetiva", inició su análisis sobre San Juan. "La mirada que tenemos es que es una provincia ordenada, muy bien administrada", evaluó.

Navarro trajo a colación la situación del PJ sanjuanino, tras el contrapunto entre los giojistas y los uñaquistas por el eliminación de las PASO. "No ignoro que hay diferencias en el peronismo entre lo que es el espacio que conduce el gobernador Sergio Uñac y otro que es de un querido compañero que es el Flaco Gioja. Sin ser sanjuanino y voy a ser comedido, pero me sale porque es mi vocación de construir puentes: no nos peleemos tanto y estemos más juntos, los sanjuaninos nos necesitan juntos. Hay una continuidad entre aquella gestión del Flaco y la de Sergio, en una provincia históricamente ordenada", lanzó.

Y remarcó: "Los políticos solos no vamos a resolver la crisis, sin hablar con productores, con la comunidad educativa, escuchemos a nuestros chicos, y así con cada área de Gobierno, tenemos que animarnos en política a abrir nuestras oficinas. Que el pueblo interpele, no es lo mismo construir con compromiso popular que hacerlo entre 20 o 30 funcionarios y creernos que sabemos todo.

Gobernar es más fácil sin pensar en candidaturas sino en la felicidad de nuestro pueblo".

Por último, dejó una frase con múltilples lecturas: "debemos saber dar un paso al costado y paso a la sangre joven que venga a unir, no a romper".