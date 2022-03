La interna del Frente de Todos se puede “comer” a otro funcionario: Mirá quién es

En la señal de noticias C5N, cercana al presidente Alberto Fernández, dejaron trascender que desde el gobierno se pidió la renuncia de Félix Crous, el titular de la Oficina Anticorrupción.

Félix Crous, titular de la Oficina anticorrupción

La razón sería la falta de impulso de la oficina a la querella criminal contra Mauricio Macri por el escándalo del stand by fallido que suscribió en 2018 con el Fondo Monetario Internacional, y la fuga, por lo menos, de 24.000 de los 44.500 millones de dólares que llegaron al país.

No es la primera vez que le reclaman a la OA que “mueva” la causa, pero Crous ya ha aclarado varias veces que su oficina no es querellante, sino denunciante, por lo que no es parte del expediente.

Crous es un hombre cercano al kirchnerismo. Depende del ministerio de Justicia, que conduce Martín Soria, y es fundador de la agrupación Justicia Legítima.

Desde Casa Rosada sugirieron que el pedido de renuncia tenía que ver con el enojo de Cristina Kirchner por la falta de avance de la causa. Pero Crous, como funcionario, ha tomado decisiones que beneficiaron a la vicepresidenta, como el retiro de la OA de las causas en las que CFK estaba denunciada (Hotesur y los Sauces). Crous enfrentó denuncia opositora por ello, y fue sobreseído por la justicia.

El pedido de renuncia de Félix Crous, del que ningún sector se hace cargo, podría ser una arremetida kirchnerista contra Alberto Fernández, para que “apure” el cumplimiento de una promesa del discurso de asunción, la querella criminal contra Mauricio Macri,

Pero también podría ser un dardo lanzado desde La Rosada para crear confusión dentro de las filas del kirchnerismo. Lo que sí parece que se puede confirmar es que el hecho sucede en el marco de la interna que vive la coalición gobernante.