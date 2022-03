Arde el bloquismo en Valle Fértil: decidieron intervenirlo

"La razón es que no sé pusieron de acuerdo en el comité de Valle Fértil y terminaron muy mal por lo que voy a mandar una interventor para que se ocupe de reunir a todos los sectores y se pueden elegir autoridades del comité departamental", confirmó este martes el presidente del Partido Bloquista de San Juan, Luis Rueda, sobre la situación partidaria en terreno vallisto. El encargado de normalizar la cuestión es el histórico dirigente Carlos Ciro Maturano. La intervención, aseguró Rueda, va a durar hasta que se puedan elegir nuevas autoridades.

Según fuentes partidarias, el enfrentamiento viene desde hace tiempo entre quienes defienden el acuerdo histórico de sociedad con el PJ y quienes prefieren tomar distancia. Esas posiciones se reflejaron en la disputa por la conducción que tiene dos protagonistas en guerra: quien fuera la presidenta hasta el miércoles de la semana pasada, Mirta Inés "Nechy" Cortéz, y la del concejal Luis Acosta. No obstante, otras fuentes partidarias indicaron que la pelea "no ha sido por el tema de la alianza con el PJ sino que se ha propuesto una persona y no llegaba a los números y otro concejal tampoco. Son espacios muy diferentes que no se logran poner de acuerdo".

Algunos describen el escenario como muy tenso, al punto de que Nechy Cortéz -apoyada por el dirigente Roberto Frau- recibió tantas quejas que tuvo que dar un paso al costado para evitar más roces. De manera que el Comité del PB vallisto quedó acéfalo. La puja es por los espacios de poder que los de Acosta, parados en un "bloquismo disidente" reclaman que deben ser ocupados por los de su propio sector, con la resistencia de los "oficialistas". En medio está la disputa por la cercanía de estos últimos con el intendente justicialista Omar Ortíz. Los disidentes amenazan con armar un subcomité, acentuando aún más la interna en el partido de la estrella vallisto.

En este escenario, el desafío de Maturano será buscarle una salida a esta guerra bloquista, con final abierto. Aseguran que entrará en acción esta misma semana.

Buscando consensos

Por otro lado, Rueda empezó esta semana con una ronda de consultas en los departamentos. Inició visitando las comunas con intendentes bloquistas como son Jorge Espejo en Iglesia, Carlos Maza Pezé en Angaco y Miguel Atámpiz de Zonda.

"Además, recibí a correligionarios históricos con el firme objetivo de unir generaciones, a través del diálogo, el respeto y el conocer lo que cada uno, desde su lugar, aporta al crecimiento de nuestra sociedad", posteó el presidente del PB en sus redes.