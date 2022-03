Reapareció Macri y tiró con munición gruesa contra el Gobierno y la interna del FdT

El expresidente Mauricio Macri apuntó contra el actual mandatario, Alberto Fernández, al expresar que "hoy no le cree nadie en la Argentina, menos en el mundo". Además, cargó contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusó de haber "perdido contacto con la realidad hace tiempo".

“El no discurso. Ya no queda palabra presidencial. Hace varios meses, cuando estuve por acá, les dije que él se había empeñado en destruir la palabra presidencial. Ya hoy no le cree nadie en la Argentina, menos en el mundo. Le ha hecho mucho daño a la institución presidencial”, señaló Macri en una entrevista a LN+.

“Hubo una cantidad de gente que se tentó con la musiquita del asado gratis, vengan con nosotros que tenemos soluciones fantasiosas que no significa ni que tengamos que trabajar. Y volvimos para atrás. Pero el mundo nos dio una mano de verdad. Quieren poner al préstamo como el culpable de todo. El culpable de todo es el desorden sistemático que ellos hicieron de la economía, que nos lleva a estar siempre gastando más de lo que tenemos”, sostuvo.

En tanto al ser consultado por el trascendido en el cual Cristina Fernández de Kirchner habría indicado a su entorno que "con el Fondo o sin el Fondo, todo va a saltar por los aires en un mes", Macri expresó: “No voy a opinar sobre las cosas que dijo la vicepresidenta porque son trascendidos. No soy un comentarista político".

Y añadió: "Ya lo dije muchas veces: creo que ella perdió contacto con la realidad hace mucho tiempo. Ella soñaba con la fantasía de pertenecer a una liga de países con gobiernos autoritarios y eso está cayéndose a pedazos con la invasión criminal que ha hecho Putin en Ucrania”.

Finalmente, dio su visión acerca del incómodo momento que vivió el canciller, Santiago Cafiero, al hablar inglés en un evento internacional y los posteriores insultos del diplomático al periodista Jorge Lanata.

“No entiendo esta vocación de redoblar. Esta cosa de duplicar la apuesta cuando hago una macana. Este estilo de falta de humildad, de capacidad de aprender, eso es lo peor que tienen el populismo y el autoritarismo. No comulgar con la realidad, no aceptar la verdad. No hay aprendizaje si negás todo lo que hacés mal", afirmó y agregó: “Tenés que haber aprendido un poco de inglés para ser canciller. No podés ir a hacer ese papelón”.

Fuente: Mdzol