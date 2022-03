Picantes definiciones políticas de Sergio Uñac sobre un tercer mandato y las internas del PJ

En medio de clamores como el del vicegobernador Roberto Gattoni días atrás pidiendo que Sergio Uñac vaya por un tercer mandato, el Gobernador habló de su futuro político este lunes, sin descartar nada. También se refirió a las internas del PJ nacional y provincial, apuntando que debe haber unión. Además, se puso a disposición del Gobierno Nacional para trabajar en la "guerra contra la inflación", aunque habló de otros criterios para dar la lucha.

Contra la inflación

Respecto de los anuncios que hizo Alberto Fernández contra la inflación, aseguró que no conoce más alcances del plan nacional ya que no tenido contacto con otros funcionarios. "Nosotros estamos a disposición en cuanta cosa se pueda hacer para detener algo que nos preocupa a todos que es una inflación creciente, de 4,7 según la última medición. Es un número que es una luz de alerta y nos debe preocupar a todos". Agregó sobre esta colaboración que ofrece que "sabemos que las provincias no tenemos una incidencia directa pero lo que nos propongan estamos dispuestos a hacerlo".

Analizó que poner un tope de precios refiere "al último eslabón de la cadena . Es importante, es necesario pero no es suficiente". Y aportó su propia fórmula: "creo que hay que ir al inicio de la cadena, a los que forman los precios, a la cadena de intermediación que también tiene su incidencia porque por ahí vemos que sin motivo alguno los precios aumentan. Ese es el origen del problema". Además, apuntó que quizá este martes viaje a Buenos Aires a hacer gestiones y a interiorizarse más sobre el tema de la "guerra contra la inflación".

Internas del PJ acá y allá

Consultado sobre si hay una fractura evidente del PJ entre Alberto Fernández y Cristina Fernández dijo que él no tiene muchos detalles ni elementos para saber cómo está la relación entre ellos, pero opinó que deberían tener una "convivencia razonable" por la función que presentan ambos en el país. "La última vez que lo vi al presidente fue cuando viajamos a Chile, que fui de la comitiva (para la asunción de Gabriel Boric) y obviamente fue un viaje muy protocolar, no se dio para mucha discusión y análisis político. Esperemos que puedan llevar la relación de la manera más razonable posible, teniendo en cuenta que de ellos depende el presente mediato de nuestro país.

"Siempre es buen momento para desmarcarse de fanatismos. Me parece que fanatizarse, ser demasiado fundamentalistas en ciertas situaciones no ayuda para nada. La sociedad necesita hechos concretos y en eso tenemos todos algo de responsabilidad. Sobre todo en el caso de ellos y en el mío", apreció en rueda de prensa el mandatario sanjuanino.

" Los gobernadores siempre hemos tenido un beso específico en la política nacional. Espero que esté peso específico sirva para apuntalar y no seguir dividiendo, nosotros intentamos amortiguar algunas cosas que le duelen a la sociedad pero tenemos mucha responsabilidad y espero que podamos estar a la altura", remarcó sobre el rol de los caciques provinciales.

También se mostró cauto cuando le consultaron si es hora de que los gobernadores muestren de qué lado de la interna nacional están. Respondió que "no hay ningún tipo de definición (que tomar). Yo soy presidente del PJ provincial y gobernador de San Juan, otra definición no necesito. El PJ tiene un presidente a nivel nacional que es Alberto Fernández y a partir de ahí no hay otro agregado que hacer". Incluso apreció que esta interna no debería afectar a la relación Nación - Provincia y subrayó que "lo que yo presento al presidente siempre es bien mirado".

Ya en arenas propias, advirtió sobre la interna peronista provincial, que se acentuó entre el uñaquismo y el giojismo por la eliminación de las elecciones PASO a fines del año pasado, que "vamos a trabajar en la unión del PJ, todos los sectores son bienvenidos, todos los matices deberían estar dentro del partido y nos vamos a dar una charla de esto. No digo esta semana ni pasado mañana. Pero seguro vamos a estar trabajando en eso".

¿Tercer mandato?

Sobre un eventual tercer mandato suyo dijo que "lo conversaremos en su momento, no sé si sea este el momento puntualmente pero bueno, Roberto (Gattoni) tiene una pertenencia al proyecto desde hace muchísimos años y lo ha dicho seguro desde el afecto".

En los últimos días se han visto, además de diferentes declaraciones de los funcionarios uñaquistas arengando por un "Uñac 2023", expresiones de la militancia en ese sentido. El mismo gobernador posó con carteles que de campaña para un próximo mandato que llevaron algunos simpatizantes a una reunión partidaria de mujeres este fin de semana. Y llamó la atención que el gobernador fuera a Rawson a una actividad organizada por el intendente Rubén Garcia con la rama femenina del PJ rawsino, comuna que es bastión giojista. Aseguró que participó en Rawson de una celebración por el Día de la Mujer, "solo eso, nada más, no fue ningún inicio de campaña", remarcó.

Y concluyó, sin descartar ninguna postulación, sobre la fecha para definir si va a competir por un tercer mandato que "queda mucho todavía. Un año para tomar la decisión y un año y fracción para terminar el mandado, así que falta tiempo todavía".