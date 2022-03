Roberto Gattoni: 'Yo aspiro a que Sergio Uñac vaya por un tercer mandato´

"Hay un montón de gente preparada y que quiere ser gobernador pero lo importante es no confundir con doble discurso, yo estoy hoy parado desde lo personal el único plan para mi posible es que el gobernador Uñac sea candidato a un tercer mandato", dijo este jueves el vicegobernador Roberto Gattoni, respecto del futuro político del actual mandatario.

El funcionario, en declaraciones a Radio Sarmiento, evaluó que "estamos más ocupados de que Josemaría avance y podamos generar más puestos de trabajos, el cannabis medicinal que salga la ley nacional y se desarrolle, apurando que YPF inicie la inversión en paneles fotovoltaicos. Estas preocupaciones tenemos hoy, las conversaciones con el gobernador pasan por la gestión y no por la especulación del tercer mandato y de adelantar las elecciones". No obstante, Gattoni reconoció que "hay conversaciones políticas pero no es parte de la agenda".

Para el Vicegobernador, un tercer mandato de Uñac es posible legalmente hablando: "Yo creo que sí, porque la ley dice tres mandatos y él lleva dos o uno y medio". Y dijo que el mandato que estuvo de vicegobernador al lado de José Luis Gioja no se considera como primer mandato, según su óptica: "yo entiendo que no, algunos podrán entender que no, pero primero hay que ver si él quiere ser y después ver las intenciones de la versión taquigráfica, cuál fue la intención del legislador, la realidad fáctica de cómo se interpreta el artículo. Y está la justicia que es la que en definitiva tendrá que resolver si no hay acuerdo".

Así también, Gattoni se mostró reacio a decir que él mismo podría ser candidato a gobernador: "sería apresurado hablar de eso, yo estoy acompañando hace 20 años al gobernador Uñac y me siento muy cómodo en este rol .Y creo que no hay otro plan que no sea que el candidato a gobernador a un tercer mandato sea el gobernador Uñac. Ni siquiera lo he merituado (respecto de una eventual candidatura suya a ese cargo".