Roberto Basualdo, autocrítico y duro con sus colegas: “No somos creíbles”

El senador nacional Roberto Basualdo comenzó su mensaje de hoy en la cámara de Senadores, en la sesión que finalmente le dará sanción a la ley que habilita el refinanciamiento del stand by que obtuvo Mauricio Macri en 2018, con una frase altisonante.

“El otro día, cuando se debatía en Diputados, miraba la calle, los carteles de `no le paguemos al fondo´, y les decía, muchachos guarden los carteles y no tiren las piedras, si acá no estamos pagando, le estamos pidiendo 5.000 millones de dólares más, a una tasa accesible del 4%”, comenzó.

“¿Si hoy tuviéramos que pedir 5.000 millones, a cuántos nos prestarían? Al 20%, y creo que ni al 20%”, apuntó, y disparó. “Por culpa de todos los que estamos acá, todos, todos”, repetía mientras hacía movimientos circulares con las manos, “no somos ninguno creíbles”, remató.

“Dicen que el fondo es usurero, ¡¿qué usurero?!, me presta a la mitad. Relacionándolo con lo privado, es un banco de primera línea que presta plata más barata y que pide balance y auditorías. Uno dice, no quiero entregarle todo eso, y me voy al prestamista privado, pero me arrancan la cabeza”, expresó.

“Todo fuimos responsables del déficit (al que consideró el principal mal de la Argentina), todos, los que estamos acá, la política y la parte privada”, señaló Basualdo, que recalcó que viene del sector privado, al igual que amigos que le reclaman por la corrupción en la política. “Si ustedes pueden comprar una gaseosa sin IVA, más barata, lo hacen. Eso también es corrupción”, destacó.

“Lo que más nos gusta es descalificar, los políticos a lo privado, los privados a la política. Acá alguien crece económicamente, y es un pecado. Por otro lado, cuando queremos tomar deuda barata decimos que el fondo es malo, y quien quiere comprar un bono argentino es un buitre”, dijo.

Basualdo justificó el endeudamiento macrista con el FMI: “Un bono argentino en 2017 pagaba el 110%, eso es un 7 o un 8% de interés. Si le hubiéramos pedido la plata a los ahorristas privados nos la hubieran dado, pero con el Fondo conseguimos al 4%, la mitad. Nos ahorramos 1.600 millones de dólares al año”, ejemplificó.

“Nuestro compromiso es honrar la deuda. A los que están con el cartelito, quédense tranquilos, no sé si algunos de los que estamos acá vamos a ver el día que le paguemos al fondo, con plata nuestra”, concluyó, ratificando su voto positivo.