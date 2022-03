En Nación dicen que Josemaría arrancará más allá de que haya o no garantía estatal firmada

En San Juan hay gran expectativa con el inicio de Josemaría, el gigante de cobre ubicado en Iglesia que se hace esperar desde el año pasado, ya que tiene pendiente la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para arrancar con la explotación. Y en el Gobierno Nacional comparten esa expectativa, según dijo el Subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación Andrés Vera, que vino de visita a la Provincia y analizó este lunes que "vamos a llegar a buen puerto más allá de si se firma o no un convenio específico" con el grupo Lundin, desde donde pidieron garantías por escrito sobre no cambiar en el futuro las reglas del juego, en referencia a la inestabilidad financiera del país.

El funcionario de Alberto Fernández no dijo ni sí ni no al pedido de la compañía, que hizo público este año el gerente general de Josemaría, Alfredo Vitaller, expresando -en declaraciones a Diario de Cuyo- que "queremos que con la Nación haya un compromiso escrito. Acá en la Argentina no existe esta figura, pero estamos viendo cómo lo podemos hacer (...) Allí la compañía se compromete a traer 4.100 millones, cumplir con el compre local, entre otras cuestiones, y el Estado se compromete a mantener las condiciones de mercado, la devolución del IVA y se firma".

Vega, en rueda de prensa, respondió sobre esto que "por ahora estamos en tratativas, en principio los acuerdos específicos no se han dado en el sector minero, Creemos que la regulación y el marco normativo argentino ya garantiza esas expectativas que tiene la empresa. Entendemos también que haya ciertos resguardos porque la Argentina es un país que tuvo crisis y distintos inconvenientes en este sentido, pero creo que vamos a llegar a buen puerto más allá si se firma o no un convenio específico. Es parte de la negociación, pero no hay todavía ninguna definición".

En este contexto que es más político que técnico se manejan ahora los momentos decisivos del arranque de Josemaría, que en febrero de 2021 presentó su informe de Impacto Ambiental y ya lo sometió a audiencias públicas, quedando en manos de la comisión especial que lo evalúa su aprobación final. El ministro de Minería local, Carlos Astudillo, quien estuvo de anfitrión de Vega, comentó que se espera que el Informe Final, corazón de la DIA, salga durante este mes de marzo, acercándose la fecha que abre grandes esperanzas en el sector y sobre todo en los circuitos económico y laboral sanjuaninos.

Vera aclaró que "con el tema Josemaría estuvimos trabajando muy fuerte para que se sustancien las inversiones. Sabemos que se han anunciado las inversiones y eso es muy importante, estamos trabajando en algunos detalles para que lleguen y se empiece en la construcción".

En Nación aspiran a que este emprendimiento tenga un gran impacto: "creemos que es un proyecto que puede traccionar otros proyectos vinculados al cobre lo cual puede darle a la Argentina una inversión muy importante en el corto plazo, justamente en una situación de restricción externa en Argentina que es cíclica con escasez cíclica de dólares eso lo tenemos que poder solucionar", dijo Vera. Y añadió que "creo que este tipo de proyectos pueden generarnos muchos dólares de acá a dos años en inversiones y luego en la etapa de explotación un flujo constante".

Según el Subsecretario, los detalles que están charlando con Josemaría son los vinculados a la actividad macroeconómica del país, pero aclaró que "nosotros queremos dejarles presente a los grupos de inversores que ellos son parte de la solución también. Hay problemas cíclicos que tienen que ver con una macroestructura económica que está desequilibrada, que no logramos acceder a los dólares necesarios para garantizar periodos de crecimiento estables en el tiempo. Entiendo que los inversores tengan algún problema vinculado a eso, pero el Ministerio y la Secretaría de Minería han trabajado fuerte".

El funcionario de Alberto Fernández dio como ejemplo una norma reciente que garantiza situaciones convenientes para los inversores mineros, con proyectos a largo plazo. "El decreto 234 sortea gran parte de las limitantes, el acceso a divisas principalmente, y es una herramienta que el sector lo ha visto muy bien. Hemos tenido y tenemos mucha demanda de grupos inversores", indicó.

Incluso, consultado Vera por Tiempo de San Juan sobre si tienen alguna cabida los planteos de las compañías, analizó que "las empresas tienen que pedir lo que sus directorios crean. Nosotros como Estado Nacional y provinciales tenemos que poner en valor lo que nosotros necesitamos que es desarrollo de las regiones, que haya buenos salarios, que haya una distribución del ingreso más equitativo, que ingresen divisas, que se tribute, que haya fondos específicos. Y en ese ida y vuelta nos estamos poniendo de acuerdo y entiendo que en este último tiempo hemos tenido acercamientos muy fuertes con distintos grupos, no solo con Josemaría".

Es la primera visita del Subsecretario de Desarrollo Minero a la provincia, ya que asumió en octubre último. Llegó para conocer diferentes emprendimientos mineros, en particular el proyecto de Hualilán en Ullúm y Veladero en Iglesia. Además, este miércoles prevé reunirse con proveedores mineros sanjuaninos para escuchar sus planteos. "Hay que estar donde se trabaja de manera ejemplar, para poder reproducir en distintas regiones en Argentina una actividad tan importante", valoró Vera sobre el esquema sanjuanino.