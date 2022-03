¿Se va Guzmán de Economía? ¿Por qué? Mirá quiénes podrían reemplazarlo

Mientras Martín Guzmán viajaba a Houston para negociar, entre otras cosas, compras de GNL a mejor precio para la Argentina, Sergio Massa acordaba con la oposición un proyecto a la medida de las exigencias del macrismo, en torno al acuerdo con el FMI.

Durante las negociaciones, y las exposiciones en el Parlamento, Guzmán había señalado muchas veces lo “inescindible” del proyecto de refinanciación del stand by que firmó Mauricio Macri en 2018, y el plan diseñado para los próximos años, que le permitiera al país crecer y acumular reservas para afrontar los nuevos pagos al FMI.

La oposición amagó con no dar el voto positivo, y ante las deserciones en tropa propia, Massa y Fernández decidieron aceptar las “sugerencias” del macrismo.

Juntos por el Cambio perseguía dos objetivos que se cumplieron con creces. El primero, no convalidar el “ajuste” y el “tarifazo” que sostienen, se vendrá. El segundo, que quede claro que el Congreso avala aquel crédito otorgado por el FMI a Macri, y eximirlo de responsabilidad penal que pudiera terminar en una investigación (prometida por Fernández y en curso) y en la cárcel para el ex presidente y funcionarios responsables, como Nicolás Dujovne o Luis Caputo.

Así, el largo texto que se había presentado en origen terminó en tres artículos que autorizan “las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación de los vencimientos del Acuerdo Stand By oportunamente celebrado en 2018 y el fortalecimiento de las reservas internacionales”.

Los demás artículos son de forma, como la entrada en vigencia y la publicación en el Boletín Oficial.

Todavía no se escuchó el análisis de Guzmán de lo sucedido, pero fuentes cercanas al ministro aseguran que no le gustó nada lo acordado, y que se sintió desautorizado. ¿Esto podría provocar su renuncia?

Desde el kirchnerismo, que llama a Guzmán “el ministro de la Deuda”, consideran que su función estaría acabada y que debería renunciar, ya que habría llegado al gobierno solo para la negociación con el FMI.

“La prueba es que jamás se lo escuchó hablar profundamente de otros aspectos de la economía nacional que no giraran en torno a las reservas, a la ortodoxia monetarista, todo en pos de arreglar la deuda con el Fondo”.

En cualquier caso, si el discípulo del Premio Nobel Joseph Stiglitz renuncia, por lo que sea, Alberto Fernández tendría estos nombres en carpeta para la cartera de Economía.

Cecilia Todesca

Sería la funcionaria que contaría con más chances. Pertenece al círculo áulico de Alberto Fernández, como integrante del grupo Callao, el think thank albertista.

Es licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires y Mágister en Administración Pública de la Universidad de Columbia de Nueva York.

Fue vicejefa de Gabinete de Ministros de la Nación desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 20 de septiembre de 2021, a las órdenes de Santiago Cafiero. Cuándo éste reemplazó a Felipe Solá en la Cancillería, Todesca también tomó el camino hacia el Palacio San Martín.

Emmanuel Álvarez Agis

El ex viceministro de Economía de Axel Kicillof no pertenece al grupo que acompaña desde hace años a Alberto Fernández, pero a pesar de no pertenecer al Grupo Callao, es hombre de consulta permanente del Presidente.

Surgido al calor de la heterodoxia kirchnerista, fue adoptando una postura más pragmática, y adoptando un perfil cada vez más alto, desde la consultora “p x q”, que dirige.

Era uno de los que sonaban, junto a Matías Kulfas, para ocupar el cargo que finalmente le fue ofrecido a Martín Guzmán, en 2019.

Augusto Costa

Es quizá el más referenciado con el kirchnerismo de los tres candidatos que suenan en esta hora.

Fue secretario de Comercio Interior de la Nación en 2014 y 2015, y de su gestión surgieron los proyectos de Pecios Cuidados y Ahora 12.

Actualmente es el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof.