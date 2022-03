Acuerdo con el FMI: con Máximo Kirchner ausente, comenzó la sesión en Diputados

En una sesión especial que inició pasadas las 14, la Cámara de Diputados debate el acuerdo que el Gobierno negoció con el FMI, luego de semanas de críticas por parte de la oposición pero también de un sector del oficialismo, como La Cámpora. Ayer, a último momento, la Casa Rosada logró un acuerdo con Juntos por el Cambio, que pudo modificar el texto que se discutirá.

A continuación, el minuto a minuto del debate en el Congreso:

14.46. Máximo Kirchner ausente en el recinto pese a que se encuentra en el Congreso desde muy temprano. Además, hay otros siete legisladores del Frente de Todos que no bajaron para dar quórum.

14.40. Carlos Heller presentó el proyecto de ley de acuerdo con el FMI en sesión especial. “Somos conscientes que es un programa del organismo que tiene toda la vocación de generar condicionamiento que no nos gustan. Hemos trabajo para eliminar en su máxima expresión pero algunos no se puede. Un default seria muchísimo más grave”, dijo.

14.30. Comenzó la sesión en la Cámara de Diputados para tratar el acuerdo con el FMI.

14.00. Comenzó a sonar el timbre que convoca a todos los diputados al recinto para comenzar la sesión especial.

13.50. Massa, en conferencia de prensa, agradeció “a todos los bloques” que colaboraron para llegar a un acuerdo y reconoció que “todo el tiempo hubo riesgo de que se caiga”. “Hasta ayer a las 11 de la noche no estábamos seguros. El artículo que hoy vamos a tratar se escribió 27 veces”, reveló

13.35. Comenzó la reunión de Labor Parlamentaria. Sergio Massa llegó acompañado por la diputada Paula Penacca. Se prevé una sesión maratónica, de al menos 10 horas de duración.

13.00. La movilización frente al Congreso en rechazo al proyecto del Gobierno ya es masiva y complica el tránsito en los alrededores del Parlamento. Se espera que, para las 14, se sumen más organizaciones que se nuclearon sobre la avenida 9 de Julio. Sergio Massa en Diputados, en la sesión para aprobar el acuerdo con el FMI



12.40. Todos los diputados del Frente de Todos, incluido Máximo Kirchner, mantuvieron una reunión en el Congreso. Se acordó, en un principio, que al inicio del debate estén presentes los 118 integrantes del oficialismo.

12.30. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ofreció una conferencia de prensa. “Estamos resolviendo un problema que la Argentina tiene; (el país) no está en condiciones de hacer frente a semejante deuda”, afirmó. Y agregó: “Estamos discutiendo un acuerdo que cuando uno mira los últimos 20 acuerdos que ha firmado el FMI con otros países es la primera vez que no exige reformas estructurales, ni jubilatoria, ni en los sistemas de impuesto ni laboral”. Además, destacó el consenso logrado con la oposición: “Todos trabajamos entendiendo que este es un momento bisagra y que es clave que tengamos esta solución para evitar una catástrofe”, indicó.

12.00. El ex presidente Mauricio Macri se refirió a la negociación entre oficialismo y oposición que derivó en la firma de un dictamen unificado. “Felicito a todos los bloques por la actuación que han tenido en la discusión por el acuerdo con el FMI”, aseguró el ex mandatario.

11.40. “Se ha hecho un esfuerzo muy grande por llegar a un consenso. Pero quiero aclarar que esto no significa que hay un noviazgo (con el oficialismo), no hay un cogobierno”, dijo hoy Mario Negri, jefe del bloque UCR en Diputados, en declaraciones a una radio porteña. “Nuestra obsesión es que la Argentina no caiga en default. El default era dejar a la Argentina como paria en el mundo”, agregó. Una urna de consulta popular a modo de protesta frente al Congreso (Foto: Maximiliano Luna/Infobae)

11.00. La diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, expresó hoy su “enorme satisfacción” por el dictamen favorable conjunto logrado anoche entre oficialismo y oposición para avanzar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que se mostró optimista sobre la suerte que correrá el proyecto en el Senado de la Nación al sostener que “Cristina no es Cobos”.

“Ya lo ha dicho y lo ha escrito: no soy Cobos, y nunca esperen de mí una vicepresidenta que juegue en contra del presidente”, respondió Tolosa Paz ante la consulta sobre la posición que tomaría Cristina Kirchner como presidenta del Senado, y en esa línea subrayó la “unidad del Frente de Todos para sacar a la Argentina adelante”.

09.30. El diputado nacional Florencio Randazzo, integrante del Interbloque Federal, manifestó hoy que su fuerza propuso “casi lo mismo que se va a tratar en el recinto”, y aseguró que “era razonable darle al Poder Ejecutivo la herramienta para que refinancie la deuda contraída por Macri”. “Pero de ninguna manera íbamos a apoyar el artículo 2 que incluía medidas económicas de ajuste y aumentos de impuestos”, agregó.

09:00. La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, aseguró este jueves que la vicepresidenta Cristina Kirchner tendrá la misión de buscar consensos en el Senado para lograr la aprobación final del acuerdo con el FMI. Consultada por la periodista Luciana Gesto en la habitual conferencia de prensa semanal sobre el rol que había tenido Cristina Kirchner en las negociaciones con la oposición realizadas esta semana, la funcionaria contestó: “La vicepresidenta es la presidenta del Senado, con lo cual los consensos se deberán buscar en el Senado en el momento que llegue la media sanción de Diputados”. El diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner (Foto: Maximiliano Luna/Infobae)

08.40. De jean y suéter oscuro. Concentrado y acompañado por un colaborador cercano. El diputado Máximo Kirchner arribó temprano al Congreso sin hacer declaraciones. Es una incógnita todavía cómo votarán los legisladores de La Cámpora y el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que renunció a finales de enero a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados en desacuerdo con la estrategia utilizada por Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

08.00. Organizaciones y partidos de Izquierda se congregaron en distintos puntos cercanos al Congreso para protestar por el acuerdo que quiere aprobar el Gobierno, lo que genera inconvenientes en el tránsito. Fuentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) le confirmaron a Infobae que permanecerán en el lugar hasta que finalice el recuento de votos. “El ajuste brutal del acuerdo con el FMI no pueden disfrazarlo ni entre los propios. El gobierno que tanto denuncia la deuda trucha de Macri ahora lo convalida en el Congreso”, indicó Vilma Ripoll, diputada electa del MST-FIT Unidad.

(Fuente: Infobae)