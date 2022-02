El kirchnerismo sanjuanino respaldó la renuncia de Máximo Kirchner y pidió "democratizar la Justicia"

Este martes, un nutrido grupo de militantes kirchneristas de San Juan salió a las calle, en coincidencia con la convocatoria nacional, para pedir la renuncia de los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La movida empezó en Twitter, de la mano del juez porteño Juan María Ramos Padilla, y distintas agrupaciones decidieron acompañar y dar forma a la marcha. Sin embargo, el tema que estuvo en boca de los asistentes fue la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Un referente local respaldó la decisión: "Hay que valorar que no hay situaciones hipócritas en esto".

La movilización inició a las 18 en la capital del país. En la provincia arrancó una hora y media más tarde. Los organizadores se hicieron eco de la alta temperatura y cambiaron el horario. Varias decenas de adherentes a la vicepresidente Cristina Kirchner participaron de la manifestación "contra el lawfare" que tuvo lugar en la Plaza 25 de Mayo. El lema oficial de la marcha fue "Por una Justicia democrática e independiente 1F". Los participantes llevaron banderas argentinas, remeras con consignas K y carteles alusivos. Estuvieron: desde el PTS hasta profesores universitarios, pasando por La Cámpora y el Frente Grande.

El titular de la Casa Patria -sede del Instituto Patria en San Juan- y colaborador estrecho de Cristina Kirchner, Ruperto Godoy, estuvo en la movilización. El hombre fuerte del kirchnerismo local destacó la decisión del diputado nacional Máximo Kirchner: "Lo hizo con una absoluta honestidad intelectual y convicciones no está de acuerdo con el arreglo con el Fondo Monetario". Luego dijo que no hubo hipocresía. "Con argumentos sostuvo que no es lo más conveniente para la Argentina y hay que respetar su opinión", expresó.

El ex senador nacional también contó que, entre "los compañeros", "hay dudas" por el acuerdo con el FMI. Sin embargo, "hay que ver cuál es el acuerdo, por ahora hay un entendimiento técnico". Sobre la decisión que tomen diputados y senadores en el Congreso, Godoy remarcó que "tienen que priorizar los intereses de la Argentina". También habló de un eventual "cogobierno" con el organismo financiero porque "instalan sus técnicos para hacer controles trimestrales".

Las palabras del sanjuanino son casi un espejo de la crítica que expuso el hijo del matrimonio Kirchner en la renuncia que presentó el lunes. "Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", escribió. Y agregó en otro pasaje: "Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI que nunca perjudican al Organismo y su burocracia, es una irresponsabilidad. Para mí lo irracional e inhumano, es no hacerlo".