Capaz que se le fue la mano: Alfredo Casero vandalizó un afiche de campaña; mirá qué dibujó

El actor y militante del macrismo, Alfredo Casero, vandalizó un afiche de campaña y lo posteó en sus redes.

En el video se lo ve riéndose tras haber dibujado un pene al lado de la boca de Leandro Santoro, precandidato a Diputado Nacional porteño por el Frente de Todos.

Señalando el afiche, se grabó diciendo "esto que está pasando es un atentado a nuestras libertades como personas que tenemos la necesidad de expresarnos. No le hagan esto a Santoro. Ya saben, esto no se hace, no hay que hacerlo".

VERGONZOSO | El opositor macrista Alfredo Casero fue fotografiado mientras realizaba una pintada obscena en un afiche del precandidato @SantoroLeandro pic.twitter.com/sC0ibKW4uZ — CPB NOTICIAS (@CPB_Noticias) September 5, 2021

Y cerró el video, entre risas, con este remate: “No le pueden dibujar porongas a este muchacho”

El accionar del cómico fue repudiado en redes sociales.

uD83DuDCE3 Casero y su “obra”



El tipo este me produce cierta pena



?El punto es que su inocultable caída personal, ya ni enojo produce, y creo que está necesitando ayuda profesional pic.twitter.com/kVWshZmNIz — Carlos Riello (@riellodecba) September 5, 2021

Lo peor que le pudo haber pasado en la vida a Casero, es el exito y reconocimiento que tiene Capusotto, por eso hace estos videos patéticos, imitandolo. https://t.co/SHZBm5xPrf — Jorge Martinez (El Gigante Sensible) (@xeneise68) September 5, 2021

Le decían ordinaria a Tolosa Paz por decir "garchar" y festejan q Alfredo Casero pinte penes en la cara de Leandro Santoro.

Macrismo explícito . pic.twitter.com/h9JKu4KQWE — punto ?????? Argentina Campeón !!! (@puntoabc) September 5, 2021