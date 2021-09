Para Minería de la Nación, Josemaría arrancaría en noviembre

"Teóricamente debiera ser en noviembre", dijo este lunes el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, sobre el inicio de Josemaría. Si bien el arranque depende de la aprobación del impacto ambiental que desde febrero está en manos de una comisión evaluadora, el funcionario se mostró optimista con que se dé la explotación de esta megamina ubicada en Iglesia este mismo año. Esta certeza oficial viene en medio de un clima de incertidumbre que generó la empresa Lundin semanas atrás, con un comunicado interno que hablaba de iniciar en el primer semestre de 2022.

Ahora, Hensel ratificó la mirada oficial en positivo: "Uno quisiera que comenzara ya, porque creo que vendría a fortalecer el desarrollo minero de San Juan pero creo que no hay que apurarse, ser muy estrictos en la evaluación y muy rigurosos pero creo que va bien el proyecto". Y le puso fecha tentativa y analizó con expectativa el comienzo de Josemaría, a la vez que aclaró que "estamos hablando de un proyecto de 4 mil millones de dólares de inversión, es una ingeniería compleja, no es lineal, puede llegar a tener una demora o no pero vamos bien".

También evaluó que "estamos hablando de un proyecto que como mínimo va a durar 20 años y si hacemos muy bien las cosas quizá tengamos un proyecto que dure más".

De visita a su terruño para entregar beneficios al sector, el secretario de Minería nacional profundizó sobre la mina ubicada en Iglesia que "cuando se habla de ingeniería de detalles, por ahí se pueden encontrar algunas cuestiones que pueden demorar un proyecto. Hoy estamos en la etapa de ingeniería conceptual, porque están dentro de la evaluación del informe de impacto ambiental pero ahí van surgiendo algunas dudas y me parece bien que existan, de aquellos que forman parte de la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental, creo que está dentro de los plazos previsibles".

Incluso ahondó sobre la observación del INPRES acerca de la sismicidad del dique de colas. "Nosotros tenemos que tener siempre preocupación por el riesgo sísmico es todo un tema que desafía a la ingeniería y hay que seguir trabajándolos".