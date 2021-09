Dura condena contra una ex secretaria de Ambiente: 3 años de prisión y debe devolver 7 millones de pesos

La ex secretaria de Ambiente de la Nación entre 2006 y 2008, Romina Picolotti, recibió una dura condena por los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel, a 3 años de prisión en suspenso y a devolver los casi 7 millones de pesos del Estado que usó en su beneficio.

El delito por el que se la condeno, y por el que no podrá volver a ejercer cargos públicos, fue el de defraudación en perjuicio de la administración pública, por haber utilizado fondos del organismo para gastos personales y de familiares.

Picolotti reside actualmente en Estados Unidos trabajando como abogada para una fundación dedicada al Medio ambiente, por lo que el Tribunal, además, le impuso la obligatoriedad de comparecer ante el consulado argentino en Miami una vez al mes.

Según la denuncia del fiscal, que había exigido 3 años y 9 meses de prisión, Picolotti gastó a cuenta del erario público en comidas en parrillas, desayunos, restaurantes de sushi, flores, productos de farmacia, alimento balanceado para perros, carga de combustible, lavado de auto, servicio de lavado de ropa, compra de piedras aromatizadas, sahumerios.

Al exponer las pruebas, una de las que más impacto causó fue un local de la famosa cadena "Hooters", un local donde las mozas atienden casi desnudas, que tenía escrito "Muchas Gracias".

El abogado de Picolotti que pidió la absolución, había alegado, meses antes de la condena, "ella negó expresamente que esas firmas le correspondieran y en la causa no se hizo una pericia caligráfica a pesar que lo solicitamos. ¿” Qué pueden probar facturas en las que no se entiende la letra? No hay pericia contable, ni caligráfica”