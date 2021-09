Sigue la novela por los empleados públicos 'tortuga' en San Juan

A la seguidilla de repudios que generó el posteo de la vicepresidenta del Foro de Abogados, comparando a los empleados públicos con tortugas, se sumó el gremio de estatales UPCN seccional San Juan, que capitanea José Villa.

"UPCN San Juan a través de su comisión directiva da a conocer su absoluto repudio ante las declaraciones públicas de la vicepresidenta del Foro de Abogados de San Juan, doctora Sofía Lloveras, altamente agraviantes e insultantes para con todos los trabajadores, tanto públicos como privados Por medio del presente comunicado UPCN revindica en particular la incansable tarea cotidiana de todos los empleados públicos, su compromiso, dedicación y esfuerzo, en pos de brindar un servicio de excelencia a toda la población. UPCN representa, capacita, asiste y respalda día a día de los trabajadores del Estado, llevando adelante una férrea defensa permanente de sus derechos en todos los ámbitos", dice el comunicado del gremio.

La vice del Foro, en su cuenta personal de Facebook, utilizando una fábula criticó duramente a los "empleados de los poderes del Estado" y la "gente se servicio al cliente".

Rápidamente salieron a repudiar en defensa de los empleados públicos tanto la Unión Judicial como la Corte de Justicia y el mismo Foro de Abogados a través de su presidente, despegándose como institución del comentario "agraviante". Lloveras, en diálogo con Tiempo de San Juan, no sólo ratificó lo dicho sino que redobló la apuesta:

"Lo que han hecho ha sido llevar las cosas demasiado lejos y descontextualizar todo. Puede gustar o no el chiste, pero el mensaje es un reclamo real y concreto de la sociedad y aplica en varios ámbitos", señaló Lloveras. "Basta con ver los comentarios, la sociedad apoya lo que digo. Quienes me critican no quieren ocuparse de lo que importa y en Tribunales seguimos pidiendo turno para ver los expedientes", sostuvo. Y cerró: "¿Qué hubiera pasado si la humorada la hacía un hombre, lo criticaban igual? ¿O será que en esta sociedad hipócrita a las mujeres no se les permite ser picantes, polémicas o transgresoras?".