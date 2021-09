Eduardo Feinmann le ganó en Tribunales a Cristina Kirchner: las redes estallan

Al buen momento en el rating y la repercusión pública que tiene su trabajo, Eduardo Feinmann puede sumarle hoy un triunfo parcial sobre su archienemiga, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El periodista del grupo La Nación fue demandado por la Vicepresidenta por fuertes declaraciones que realizó sobre ella en relación a causas judiciales que la involucran.

Feinmann no siempre se ciñó a la información estricta, y adornó su discurso con duros conceptos contra CFK.

La Vicepresidenta demandó, y la justicia resolvió: Ricardo Darío Agugliaro, el magistrado a cargo del Juzgado Civil 110, consideró que “los comentarios y apreciaciones que motivó el reclamo de la Sra. Fernández se encuentran, a mi criterio, íntimamente vinculados con asuntos de interés público". La acción judicial volvió tendencia en redes al animador.

"No tengo dudas que las calificaciones realizadas por el demandado pudieron y pueden haberle molestado profundamente, no puedo dejar de mencionar que se trata de una de las personalidades públicas y políticas más importantes del país, que entre otras cosas ocupó en dos oportunidades la primera magistratura y que en la actualidad se desempeña como vicepresidente de la Nación", agrego el juez.

Las declaraciones de Feinmann, que varias veces pidió “ver presa” a Cristina Kirchner "no acarrean ningún hecho ilícito concreto contra ella", escribió Agugliaro, que concluyó en que “por lo tanto no deben someterse a un test de veracidad, por cuanto se limitan a adjudicarle una determinada forma de actuar".

En una entrevista que le realizó el mismo Eduardo Feinmann, su propio abogado le dijo “vamos a seguir viéndoos, porque se vienen las apelaciones”.

El conductor recibió, en su show televisivo, muchos mensajes de apoyo de personajes de la derecha mediática, como la periodista española Pilar Rahola, ligada al Partido Popular, que suele ser llamada por La Nación para opinar sobre sobre la realidad argentina.

Como era de esperar, con estos dos personajes en pugna, las redes estallaron en comentarios y memes, para todos los gustos.

