Alberto habló después de la carta de CFK, que estuvo ausente: “Quiero cumplir con mi palabra”

Alberto Fernández se tomó unos minutos en la previa del juramento de 6 nuevos integrantes del gabinete nacional para dirigirse a los argentinos, tras la carta de Cristina Fernández de Kirchner, que aceleró todos los tiempos en cuánto a cambios en el equipo de colaboradores del ejecutivo.

“Honré la voluntad del pueblo argentino”, había cerrado su última y explosiva carta CFK, tras la derrota electoral de las PASO. Se refería a lo que el presidente sabía que debía hacer tras aceptar su postulación presidencial, triunfante después, por ofrecimiento de la misma Cristina Kirchner.

En las primeras sensaciones que trasmitió hoy Alberto Fernández se ocupó rápidamente de responder al pedido: “Queremos cumplir la palabra”, apuntó. “Quiero cumplir con mi palabra de entender el porqué de que la gente voto como votó”.

“Hay veces en que los dirigentes cuando la gente no los elige se enojan con la gente, nosotros nos enojamos con nosotros”, disparó, en obvia alusión al mensaje de Mauricio Macri tras perder la PASO de agosto de 2019, donde reclamó a los votantes por la elección, y tras la cual se desató un pandemónium económico con mega devaluación incluida.

Volviendo sobre la polémica que se generó por la nota de CFK, señaló que “soy presidente del Partido justicialista. Los debates no me han afectado nunca. Me preocupa más un PJ silenciado, que no discute, un movimiento que no reflexiona. Así tome las palabras de todos los que hablaron”.

“Nos preguntamos qué habrá sido, debatimos de cara a la gente, planteamos nuestras diferencias, que siempre tienen el sentido de superar la instancia y encaminarnos a un momento mejor”, remarcó.

“No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, mi única preocupación es que los argentinos y las argentinas vuelvan a ser felices después de los cuatro años de desdichas que precedieron a mi gobierno y de los dos años de pandemia”, remarcó el Presidente antes de tomarles juramento a los nuevos ministros.

Fernández volvió a insistir con el concepto de dos “países en pugna”, mientras mostraba un frasquito que “me trajo Carla (Vizzotti, ministra de Salud de la Nación) una vacuna para la fiebre hemorrágica argentina. Se hizo hasta 2017, hoy volvimos a hacerla, esto sirve para ejemplificar de que países en pugna estamos hablado, de uno que abandona la salud pública y otro que dice que nuestros científicos sigan trabajando dándoles la salud que merecen los argentinos.

“No somos parte del país que quiere sacarles la indemnización a los trabajadores, sigo insistiendo que hay dos países en pugna y tenemos que resolver eso”, destacó.

Fernández explicó el nombramiento de Juan Manzur, cuestionado por algunos sectores del kirchnerismo, por su postura militante contra los derechos reproductivos, con hechos en su provincia y por sus decisiones que fueron hasta denunciados por la propia ministra de Género de este gobierno, Elizabeth Gómez Alcorta.

“No es casual que haya preferido que un gobernador norteño se haga cargo de la jefatura de gabinete, lo hice por la convicción de que en ese norte hay que trabajar muchísimo para lograr la igualdad deseada y tan postergada”.

Casi al cierre se ocupó de resaltar el perfil “kirchnerista” del gabinete: “Busqué entre los que trabajaron conmigo en aquel maravilloso gobierno de Néstor Kirchner, lo encontré a Julián (Domínguez), a Daniel (Filmus), a Aníbal (Fernández) que fue ministro de varias cosas, a Jimmy (Perzyck), y al querido Juan Manzur, que era vicegobernador, y con el que tejimos un vínculo muy estrecho”.

Para finalizar aseguró que “no me verán atrapado en disputas innecesarias, internas. Mi única preocupación es que los argentinos y argentinas vuelvan a ser felices después de tantas desdichas en los cuatro años que precedieron a mi gobierno, y en los dos años de pandemia”, en otra frase que responde a la carta de Cristina Kirchner, la gran ausente en el acto.