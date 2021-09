Los casos que reavivan la pelea por los puestos laborales en la Justicia

La Unión Judicial San Juan, el sindicato que representa a los trabajadores del Poder Judicial, emitió un fuerte comunicado dirigido a la Corte por las vacantes que estarían siendo desaprovechadas y que estarían frenando el ascenso de empleados con varios años de trayectoria dentro del sistema.

Detrás de ese mensaje existen personas que cumplen funciones dentro de la Justicia hace más de 20 años y que aún no han sido reconocidas con un ascenso, por lo que desde el sindicato presionaron a las autoridades judiciales para que lleven adelante los llamados a concurso y que, finalmente, los cargos que quedaron libres por jubilaciones sean ocupados.

Según señaló el titular del organismo que cruzó a la Corte, Sebastían López, en el escalafón administrativo hay al menos 3 empleados en esa situación, mientras que en el escalafón de maestranza serían 4. Acorde precisó, son personal que está en condiciones de ser ascendido, ya que no cuentan con sumarios abiertos o algún tipo de suspensión por alguna falta cometida.

Consultados por la cantidad de vacantes que habría a disposición, López no supo especificar pues no tienen a disposición esa información. "Sabemos que están los puestos libres porque la Corte intimó a empleados para que se jubilen y nosotros ayudamos con el trámite, sobre todo el año pasado durante la cuarentena. Es por ello que le pedimos que nos den a conocer esos datos, queremos saber cuántas vacantes hay y en qué parte", sostuvo.

Con el objetivo de que se hagan los llamados, desde el sindicato indicaron que pretenden que se realice también el reescalafonamiento ya que hay, según dicen, irregularidades en el cumplimiento de las tareas por los cargos que se ocupan.

Por ejemplo, en el escalafón de maestranza hay dos clases de trabajadores: los que hacen mantenimiento de las instalaciones y los que se ocupan del traslado y organización de expedientes. Por ser funciones diferentes, explicaron que deberían ser tenidas en cuenta por separado.

Asimismo, destacaron que existen dentro del Poder Judicial ordenanzas que realizan tareas administrativas, algo que no corresponde. "Los cargos deben ser equitativos", agregó López.

Otra de las regularidades que pusieron al descubierto desde el sindicato, que se acentuó en el último tiempo, es la extralimitación en el cumplimiento de horario. Acorde a las regulaciones laborales que se deben cumplir, los trabajadores tienen que respetar un régimen de 6 horas de trabajo por día. Sin embargo, eso no estaría sucediendo.

Con la implementación de nuevos sistemas, dijeron que se incrementó la tarea de los empleados y que se obliga a trabajar fuera de horario. "Anuncian una Justicia de 24 horas, pero eso no coincide con las 6 horas que deben cumplir. Los funcionarios (como jueces y fiscales) tienen un ítem en su salario que cubre las horas extras y que es la 'dedicación funcional', pero no pasa lo mismo para los empleados y se sabe que ellos no trabajan solos, necesitan de la colaboración del personal", argumentó López.

Si bien desde el sindicato consideran que hubo grandes incorporaciones en el Poder Judicial en los últimos 10 años, pues en 2011 había 400 empleados y actualmente son cerca de 1000, insisten con que se necesita más gente. "Provincias como San Luis, que tiene una demografía similar a la nuestra, tiene 5 circunscripciones judiciales y nosotros sólo 2. Eso deja en evidencia que todavía hace falta personal de planta", detalló López.