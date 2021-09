Florencio Randazzo anticipó que no participará del Gabinete, ¡y las redes se volvieron locas!

“Tomando su ejemplo le avisé a Brad Pitt que esta noche no me espere”, escribió una internauta, tras escuchar las declaraciones de Florencio Randazzo en radio La Red, avisando que no participará de ningún gabinete nacional.

Tomando su ejemplo le avise a Brad Pitt que esta noche no me espere

uD83DuDC47uD83DuDE01uD83DuDE01uD83DuDC47uD83DuDC47uD83DuDC47 pic.twitter.com/Cc8tKwQbpp — Verónica Hartmann (@HartmannVero) September 17, 2021

Randazzo, que en las PASO hizo campaña pegando a diestra y siniestra tratando de transitar la “ancha avenida del medio” que dejó vacía Sergio Massa, recibió un pobre apoyo de los bonaerenses, cosechando sólo el 3.71% de los sufragios.

El ex ministro de Transporte de Cristina Kirchner, para quien, al menos públicamente, no medió invitación alguna a ser ministro de este Gobierno, renunció a los honores imaginarios y las redes se hicieron un picnic. Mirá algunas reacciones:

Opino que Floro debería participar del Gabinete... del Gabinete Psicológico uD83DuDE1CuD83EuDD23 — J L kingsize (@14josetulu) September 17, 2021

Randazzo aclaró que no va a ser parte del gabinete. pic.twitter.com/WSRLfePJlc — Fito Mendonca Paz (@fitomendonca) September 17, 2021

Quiero avisar que yo tampoco voy a participar de ningún gabinete. No me llamaron ni creo que me llamen, al igual que a Randazzo. pic.twitter.com/y1SyGpLecm — Mariano (@marianodelrey_) September 17, 2021

Florencio Randazzo pasó de alucinar q una imitadora de Graciela Borges era Cristina , a alucinar con que lo van a llamar para el gabinete .. pic.twitter.com/UeQQgQwDFY — punto ?????? Argentina Campeón !!! (@puntoabc) September 17, 2021