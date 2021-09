Moyano y un claro mensaje al kirchnerismo: “No es posible que se pretenda condicionar al Presidente”

Hugo Moyano, secretario general de Camioneros, se posicionó al lado del presidente Alberto Fernández en este escenario de convulsa dentro del frente oficialista.

El dirigente consideró este jueves que la crisis política desatada dentro del Gobierno tras la derrota en las PASO y las prestaciones de renuncias de ministros y funcionarios que responden a Cristina Kirchner hará que Fernández salga "fortalecido".

"La gente los votó y necesitamos que estén juntos", reclamó Moyano en una entrevista con Futurock, y enseguida intentó minimizar el impacto de la ola de renuncias a disposición al señalar que "es una formalidad".

Sin embargo, y después de insistir que Fernández "saldrá fortalecido", lanzó un tiro por elevación a la vicepresidenta al remarcar que "no es posible que se pretenda condicionar al presidente ni nada que se ele parezca".

"Creo que la sociedad está reclamando que se mantenga la democracia y que la autoridad del Presidente no se debilite. Yo no se cual ha sido las intención. No creo que haya sido la intención perjudicar, pero si así fue pasó lo contrario porque esto fortalece al Presidente", insistió.

Para el es titular de la CGT, la unidad del Frente de Todos no está en riesgo. "Si somos inteligentes no puede ocurrir. Si no le estamos haciendo el caldo gordo al gorilismo. Hay que tratar de evitar desencuentros para no hacerle caldo gordo al gorilismo", repitió con énfasis.

Las declaraciones de Moyano van en sintonía con las de los referentes de la CGT, quienes en las últimas horas cerraron filas con el Presidente: "Por supuesto que ratificamos (el apoyo) al Presidente Alberto Fernández. Creemos que el Presidente tiene que tener la templanza para desenvolverse en esta crisis", dijo el co secretario general cegetista Héctor Daer.

Fuente: Clarín