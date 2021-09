Allende sobre el resultado nacional: 'deben cambiar algunas actitudes'

"No sé decir las medidas que vayan a tomarse. Lo que sí deben cambiar algunas actitudes y mirar con atención algunos sectores que están pasando momentos muy complicados. Creo que va a haber una reunión donde se va a dejar en claro muchas cosas y hay cuestiones que habrá que modificar", dijo este lunes el candidato a diputado nacional del Frente Todos, en un claro mensaje al Gobierno Nacional tras los resultados adversos para el oficialismo de las PASO 2021.

"Lo importante es que en San Juan se ganó en 15 departamentos y habrá que analizar qué pasó en Iglesia, quedó en evidencia un problema interno que llevó a perder ahí por 100 votos, si uno ve el panorama en Argentina ganamos solamente en 6 provincias, y en Cuyo San Juan fue la única, nos deja dentro de todo conformes", analizó en diálogo con Estación Claridad el legislador que va por su reelección y que salió victorioso este domingo, a diferencia de sus compañeros de espacio político que en casi todo el país fueron derrotados por la oposición.

"Más que provincializar nosotros les pedíamos a los sanjuaninos que analizaran lo que hemos hecho en conjunto en San Juan y viendo el resultado del país creo que no estábamos equivocados. Nunca hicimos para despegarnos del gobierno nacional, somos parte del proyecto y agradecidos pero por supuesto que debíamos mostrarles a los sanjuaninos los logros que obtuvimos en momentos difíciles, de pandemia y terremoto y demás", aclaró sobre la campaña el nuevejulino.

Sobre las razones del resultado contrario para el oficialismo en casi todo el país dijo que "hay un cúmulo de cosas que el argentino ha analizado, creo que hay un poco de cada uno, ahora hay que ver cómo continúa. Las elecciones pasan y ahora hay que ver cómo nos encuentra trabajando juntos. La política es esto, no solo de gestionar ni dirigir, sino de modos".

Por los votos en blanco

Por otro lado, Allende manifestó su preocupación no solo por los electores que no fueron a las urnas en la jornada de ayer, sino por aquellos que fueron y votaron en blanco. "Son electores que no encontraron dónde canalizar su voto. Es posible que ese electorado en algún momento haya confiado en nosotros, pero ahora hay que analizar la situación y tomar las medidas necesarias, ya que el porcentaje que votó en blanco fue histórico".

También opinó sobre la performance de los opositores sanjuaninos y sobre el trabajo de Marcelo Arancibia de Consenso Ischigualasto dijo que hicieron una buena elección, mejor de lo que se esperaba, consolidándose como tercera fuerza en la provincia. "El trabajo de Ischigualasto fue una de las cosas que más ha llamado la atención en esta elección", analizó.