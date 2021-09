Alberto reconoció la derrota y dejó una duda: ¿se baja del 2023?

El presidente Alberto Fernández habló antes de la medianoche del domingo admitiendo la derrota ante Juntos, a nivel nacional, y en los distritos electorales más importantes de la Argentina.

“Hay una demanda que no habremos satisfecho adecuadamente. A partir de mañana nos ocuparemos de satisfacer la demanda que la gente nos planteas”, consideró.

“Esta enorme encuesta que son las PASO para nosotros son un dato que vamos considerar, con el que a partir de mañana trabajaremos para que, en noviembre, cuando llegue la elección general los argentinos nos acompañen, porque estamos convencidos de que estamos frente a dos modelos de país, uno país que a todos incluye, y otro que no”, recalcó.

“A los militantes les pido que mañana mismo hablen con sus vecinos, la campaña acaba de empezar, y en noviembre tenemos que ganar”, exclamó, y aseguró mantener 2los mismo ideales que me trajeron a la Casa de Gobierno cuando me votaron con Cristina. El mensaje del pueblo es que “hay demandas insatisfechas que debemos satisfacer, y hay errores que no pueden volverá cometerse”.

Alberto Fernández dejó dos frases que van más allá de esta elección y que plantean un futuro abierto. Mientras Jorge Ferraresi, importante ministro del gabinete nacional, señaló que los períodos deben ser de 8 años, adelantando una posible reelección, hoy Fernández apuntó que “me quedan dos años de mandato”, y agregó, “quiero terminar este mandato dejando un país en pie”.

¿Habrá o no habrá Alberto 2023?