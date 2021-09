Duras críticas del Gobierno de San Juan a la minera que maneja Josemaría

Luego de conocerse un comunicado interno de la empresa Lundin que asegura que esperan que el informe de impacto ambiental del gigante minero Josemaría esté listo en el primer semestre de 2022, el ministro de Minería local, Carlos Astudillo, no ocultó su malestar por no haberse consensuado un anuncio tan sensible. "El diálogo debe ser transparente y sincero", analizó este viernes el funcionario uñaquista.

En medio de un clima de gran expectativa, esperando que la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM) analice el impacto ambiental y dé luz verde al inicio de la explotación del yacimiento de oro, cobre y plata ubicado en Iglesia, cayó como balde de agua fría el comunicado firmado por Adam Lundin a sus inversores esta semana donde informa que "esperamos que el proceso de evaluación de la EIAS esté finalizado en el primer semestre de 2022", abriendo dudas sobre las intenciones de la empresa de no iniciar pronto las actividades cuando las expectativas oficiales son que pueda darse antes de que termine 2021..

Astudillo, en diálogo con Radio Colón, aclaró que no se puede hablar de una fecha de aprobación porque depende de la CIEAM pero remarcó que "me hubiera gustado en particular que esta comunicación hubiera sido compartida y consensuada".

El ministro analizó que "en la provincia, en su mirada global, estamos en la búsqueda de trabajo para lo sanjuaninos y que sea el mejor trabajo, en esta búsqueda buscamos que sea el mejor en el cuidado del ambiente, que llegue a la mayor cantidad de sanjuaninos, lo que lleva a tener un grado de diálogo permanente y sincero con el capital".

Astudillo se quejó del manejo de esta información por parte de la compañía canadiense. "Sabemos que las inversiones deben ser razonables y hay teléfono abierto con cada uno de los responsables. ¿Cómo cayó este comunicado? es como si en su casa tuviese un grado de confianza con sus hijos y hay cosas que incomodan y se sienta a comer con ellos, habrá cosas que no se podrán comentar en la mesa pero comentarios generales sí se hacen".

Remarcó que "nos hubiera gustado que este diálogo sea un poco más sincero en función de que tenemos que construir juntos un proceso, la mina tiene un horizonte de explotación de 20 años y uno de cuidado ambiental más largo. Si nos faltó algo para ese diálogo desde gobierno se buscará, y si faltó desde la empresa, lo pediremos".

Respecto de las fechas de inicio de la mina, indicó que como no depende de él ni de la empresa "no se pueden suponer cosas. No sé cual fue el motivo de hacer el comunicado a los accionistas pero nos hubiera gustado saberlo con anterioridad". Además, adelantó que "la semana que viene charlaremos y trabajaremos para profundizar estos lazos de convivencia que son buenos".



El gerente general del proyecto Josemaría y presidente de Deprominsa, subsidiaria de Josemaría Resources, Alfredo Vitaller, con Astudillo y Uñac en febrero cuando presentaron el impacto ambiental.

En general, dijo, "hay cosas que si dejamos pasar por ahí terminan en falta de respeto. Tenemos que trabajar juntos, los sanjuaninos por ahí no nos valoramos, tenemos que empezar a hacerlo. Somos modelo en muchas cosas. Lo sanjuaninos nos sentamos en Acuerdo San Juan, tenemos que empezar a mostrar lo que somos y las empresas deben entender que cuando vengan a invertir tendrán su ganancia pero también trabajaremos para que esa riqueza llegue a cada uno de los sanjuaninos".

Proveedores se quejan de un contrato con Mendoza

El malestar por este comunicado también lo expresaron desde la Cámara de Prestadores de Servicios Energéticos y Mineros (CARPEM), a través de su presidente Sergio Vallejos, quien en declaraciones a Radio Colón dijo que "hay un nivel de Lundin de hacer las cosas 'como yo quiero', de las cosas 'son así porque yo quiero'. Lo padecemos los proveedores que vivimos esta lucha desigual por conseguir contratos, nos falta mendigar nada más. Lo bueno sería que tengamos prioridades. Lundin directamente cierra en Buenos Aires y lo trae. Dentro de poco va a saltar otro contrato multimillonario con una empresa de Mendoza, directamente, dejando afuera a una empresa sanjuanina".

Remarcó que "no puede haber una declaración de impacto ambiental con una enmienda a futuro, o se aprueba o se rechaza" remarcó, recordando que la CARPEM pidió analizar en profundidad una observación del Inpres (Instituto Nacional de Prevención Sísmica).