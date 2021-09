Arde Recoleta: la pelea entre Cristina Kirchner y María Eugenia Vidal toma temperatura

En su última edición, El Cohete a la Luna, el medio que dirige Horacio Verbitsky, publicó una demoledora investigación acerca de cómo hizo María Eugenia Vidal para comprar un departamento de 500.000 dólares, cuando su patrimonio sumaba 3 millones de pesos.

En la nota se hace alusión a contactos endogámicos del macrismo, que incluyen la política y personajes relacionados al lavado de dinero del narcotráfico, que habrían asegurado la compra.

Ayer, irónica, CFK señaló en el acto de cierre de campaña del frente de todos que "pese a la crisis de vivienda que hay en el país, la exgobernadora pudo conseguir un piso igual que el mío en Recoleta, la zona más cara de Buenos Aires, a mitad de precio. Y a nadie le llama la atención... Nadie le pregunta nada".

María Eugenia Vidal hoy salió a responderle, pero dio pocos datos. La ex gobernadora de Buenos Aires que ahora va por una diputación nacional porteña, re versionó el "Ah, pero Macri" que le enrostran al kirchnerismo, con una especie de "ah, pero la corrupción kirchnerista" a la hora de dar precisiones.

El único dato que dio fue que el departamento lo compró "con media casa y medio auto" (una frase que le hizo desatar una carcajada a Alejandro Fantino en una entrevista de campaña años atrás, que es recurrente en programas de archivos) que le quedaron tras separarse, y el resto con un crédito hipotecario. Tal crédito, por el monto, debió haber sido extraordinario. La casa de la que Vidal asegura que sólo le quedó la mitad no estaba en ningún barrio caro de Capital, sino en el oeste del conurbano, en la zona de Haedo.

Luego comenzó con el discurso de orden político, y no explicó nada más: "Me llamó la atención que Cristina hable sobre eso, lo empezó en una columna el periodista Horacio Verbitsky, uno de los vacunados VIP, y ella lo tomó se ve. Es algo que puedo explicar porque no tengo denuncias de corrupción en mi contra”, dijo en una emisora afín a su espacio político, Radio Rivadavia.

"Eso es todo lo que tengo y lo puedo explicar, lo puedo demostrar. No tengo más nada que explicar porque no tengo cuentas en el exterior, no tengo cajas de seguridad con dólares guardados, no tengo bolsos que explicar, no tengo hoteles ni otras propiedades. A mí la política no me hizo rica", continuó.

"No somos todos lo mismo y eso es lo que les molesta. Les molesta lo que no pueden explicar, por qué esta vicepresidenta tiene varias causas por corrupción que no pudo explicar todavía", concluyó.