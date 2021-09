Ahora los “argenguayos” no quieren pagar impuestos en el paisito: Mirá por qué

Muchos se fueron de acá asediados por los impuestos, a un país, Uruguay, donde la carga fiscal parecía “razonable”.

Son dueños de propiedades cruzando el charco, muchas muy lujosas, por ejemplo, en Punta del Este.

Se calcula que hay 90.000 compatriotas con propiedades en la vecina orilla, y de ellos, casi 40.000 con casas y terrenos en el departamento Maldonado, donde se encuentra uno de los balnearios Top de Sudamérica.

Están agremiados en la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay, que preside Norberto Mariani.

Mariani, desde la reposera y vía zoom, fue categórico: no quiere pagar los impuestos inmobiliarios por no haber podido ir a Uruguay durante la pandemia.

"Se nos tendría que exonerar todo el pago de la contribución territorial, todo, completo, no me vengas con chirolitas, hablando en criollo, porque no corresponde", señaló, en una entrevista con Telemundo.

Relajado, lejos del mundanal ruido y de los azotes de la economía criolla, Mariani sostuvo que “es lo mínimo que Uruguay podría hacer por nosotros que apostamos al país y para seguir confiando en Uruguay”.