Se viene la “Marcha de las Piedras”: de qué se trata la nueva movida opositora

El escándalo llamado OlivosGate, que se disparó tras conocerse la multitud de “famosos” que visitaron la Quinta de Olivos cuando la pandemia estaba en su punto más alto, generó miles de reacciones.

Entre ellas, está circulando en redes sociales una convocatoria que terminó formalizándose: La Marcha de las Piedras.

La iniciativa, disparada por internautas opositores al gobierno nacional, proponía llevar hasta la vereda de la Casa Rosada 100.000 piedras, una por cada fallecido durante toda la pandemia en Argentina.

La idea de las piedras remite inmediatamente a los disturbios fuera del Congreso, en 2017, cuando el macrismo trataba de que se sancione una reforma previsional.

Según el latiguillo opositor, repetido por Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Fernando Iglesias, especialmente, fuerzas contrarias al macrismo arrojaron contra el parlamento la inconcebible cantidad de 14 toneladas de piedras.

Esta vez los convocantes se apresuran a aclarar que la performance será totalmente pacífica. El primer tuit se posteó el 3 de agosto, y decía: “Habría que llevar una piedra por cada muerto por COVID a la Casa Rosada y dejarla ahí. No tirársela, dejarla ahí”.

Habría que llevar una piedra por cada muerto por Covid a Casa Rosada y dejarla ahí. No tirárselas, dejarlas ahí. — Ani MarinouD83CuDFD6 uD83CuDDEEuD83CuDDF9 (@animartino) August 4, 2021

Tras una semana de impulse en redes sociales, finalmente Ani Marino, quién comenzó la campaña, escribió: “Si no pudiste velar a tus muertos, si no pudiste acompañar a tus seres queridos en el momento de su muerte, si no te permitieron estar, trae tu piedra a la #MarchaDeLasPiedras, que todos juntos los vamos a honrar”

La protesta será el 16 de agosto a las 16, y se convocó a quienes quieran hacerlo a que lleven sus piedras no sólo a Casa Rosada, sino también a la Quinta de Olivos.

Desde ciudades de todo el país confirmaron que en sus lugares también apoyarán la movilización, acercando rocas a los edificios oficiales.

Ya hay una grieta en la piedra, o en las piedras.

Mientras numerosos dirigentes de la oposición, especialmente macrista, avalan e impulsan la movida, oficialistas aseguran que “esto terminará mal, está más cantado que Despacito”.