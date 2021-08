La imitación de Cristina, estrella del primer spot de Florencio Randazzo

Escándalos en algunos distritos del Frente de Todos. Internas salvajes en el macrismo cordobés y bonaerense.

La campaña para las elecciones de medio término de este año puede terminar reflejando crudamente el encono entre candidatos del mismo espacio, y de espacios diferentes.

En este caso, fueron compañeros, y hubo una confianza ciega.

Florencio Randazzo ascendió en la consideración pública a través de su trabajo en el ministerio del Interior y Transporte de Cristina Kirchner, donde en base a aportes presupuestarios importantísimos avanzó en el tema trenes y DNI.

Luego quiso jugar la PASO presidencial contra Daniel Scioli, el candidato de Cristina que, según Randazzo, le había prometido que le habilitaría la postulación.

CFK advirtió, más tarde, que Randazzo era el candidato necesario para triunfar en Buenos Aires y que esa victoria en “la madre de todas las batallas” deposite en la Casa Rosada al ex campeón mundial de motonáutica.

El resto es conocido: Randazzo siguió con su sueño presidencial, Cristina lo bajó, Aníbal Fernández perdió la gobernación contra María Eugenia Vidal y Mauricio Macri fue presidente.

En su spot de campaña para estas elecciones en las que va de candidato a diputado nacional por afuera del peronismo, Florencio Randazzo recreó lo que asegura fue aquella conversación con la entonces presidenta del 15 de junio de 2015.

Randazzo arrancó a fondo: mirá el spot con la imitación de Cristina Kirchner pic.twitter.com/O4191YnrHl — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 5, 2021

La charla:

-Oíme Florencio, estuve pensando: vas para gobernador y no a las PASO como presidente.

-No, no, no, Cristina, yo iba a competir en las PASO para presidente. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplí, vos cumplí.

-Florencio, hacer lo que yo digo es cumplir, la p... madre.

-Cristina, me diste tu palabra.

-Me importa un c... la palabra. Si vas como gobernador, ganás.

-Pero a mí sí me importa la palabra. Yo cumplo. Por eso, yo puedo ser presidente y Daniel no.

-Siempre supe que no eras uno de los nuestros. Me recontrac..... en todos y la p... madre.

-Cristina, no te entiendo con tantos pip, pip, pip.

Al finalizar, una voz en off dice “Le dijo que no a Cristina; te dijo que sí a vos. No todos son lo mismo. Florencio hace bien”.

Los parlamentos de Randazzo los dice él mismo.

Una duda menor que surgió tras la publicación del video es, ¿quién imita a Cristina? Los candidatos son dos, el imitador Claudio Rico, o la parodiadora más famosa de la Vicepresidenta, Fátima Flores.