¡Impresionante cruce! Alberto Fernández le contestó en vivo a Santiago Cúneo

Nada indica que sea una fake, ni que se haya trucado el mensaje.

En la última emisión del programa de Santiago Cúneo, el procaz y duro periodista que emite su programa “1+1=3” por el canal 22 web le preguntó al presidente Fernández por Whatsapp si podían ir a hablar con él enfermeros de la ciudad de Buenos Aires, preocupados por el bajo nivel salarial.

Cúneo es un periodista que se define peronista, muy cercano a las Fuerzas Armadas y a sectores carapintadas, de posiciones nacionalistas, que no pide ni da tregua, y busca el impacto extremo como forma de expresar sus opiniones y atraer audiencia.

Desde el 2015 (algunos afirman que porque Mauricio Macri le negó una candidatura) fue un defensor de la unidad peronista y de la conducción política de Cristina Kirchner, pero el manejo de la pauta oficial y algunas decisiones del gobierno de Alberto Fernández lo colocaron en las antípodas.

Mi charla con SANTIAGO CUNEO. Desde KIRCHNER a CRISTINA. La unidad. Todo para debatir. https://t.co/LwgcPZZCwm vía @youtube — Alberto Fernández (@alferdez) February 26, 2018

La comunicación por la red social con el primer mandatario formaba parte de algunos de los pasos de comedia insultantes que el comunicador tiene día a día con Alberto Fernández, con Cristina Kirchner, con ministros, legisladores, y cualquier funcionario del gobierno nacional, más varios miembros de la oposición.

La pegunta final del comunicador fue provocadora y recordó el Olivos Gate: "No son vedettes. ¿Pueden ir?

Inesperadamente, incluso para el mismo conductor, el presidente le respondió el mensaje en vivo: “Mándalos a hablar con el jefe de Gobierno de la Ciudad. De él dependen. Del resto de tus comentarios no voy a opinar. Solo te muestran como un miserable. Sé feliz”.

Cúneo no se amilanó, y siguió disparando munición gruesa a través del Whatsapp: “Los mando a Larrata. Con respecto a la miserabilidad, tenés todos los números comprados”.

Ya sin la respuesta presidencial, continuó con su diatriba desde el micrófono: “Esto es para los boludos que creen que yo hablo por abajo, no, no… Acá lo tenés al conchudo, conchita está contestando y yo le respondo. Lamento que ninguno de ustedes use conchero, no son bienvenidos en Olivos. Si consiguen una enfermera 90-60-90 o una ex vedette con algún antecedente de bailarina de caño, serán recibidos”.

Y remató, en su tono clásico. “Yo voy a ser muy feliz el día que te vayas de la Quinta de Olivos, de la Casa de Gobierno, y de la Argentina si podés”.

Continuará...