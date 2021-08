Con filminas estilo Alberto, el ministro Guzmán explicó en San Juan las claves para "tranquilizar la economía"

Este jueves, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, pisó por primera vez tierra sanjuanina en lo que va de su gestión. Hubo reuniones con autoridades provinciales y empresarios local. Y el cierre de su paso tuvo lugar en el rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. Ante un público limitado, el funcionario nacional dio una conferencia con las claves para "tranquilizar la economía Argentina".

Con el estilo albertista, moderado y con voz suave, y armado con un conjunto de filminas, Guzmán fustigó a la gestión de Mauricio Macri por lo que definió como "un desastre" económico del que "hay que aprender para no volver a repetirlo". Y mostró una serie de gráficos donde se reflejan el "irresponsable" endeudamiento. Principalmente con el Fondo Monetario Internacional en 2018, cuando Macri pidió 44.000 millones de dólares. El ministro bromeó con que el préstamo fue tan grande que hubiese alcanzado para zafar de la crisis mundial provocada por la pandemia de coronavirus.

Frente a la cúpula del Gobierno local -Sergio Uñac, y los candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos: Walberto Allende y Fabiola Aubone- y la cúpula de la Unsj -con la vicerrectora Analía Ponce, Guzmán explicó que las bases de la política económica de la administración está basamentada en la estabilidad macroeconómica, la definición del rol del Estado, y el trabajo conjunto con el Congreso de la Nación. Todo esquematizado en el "corazón", que es la ley de Presupuesto.

A lo largo de casi dos horas, el ministro desarrolló la idea de que desde 2015 a 2019 el Estado pasó por una debacle económica, fundada en la disminución de la presencia estatal. "Cuando el Estado se achica, la cosa termina mal", resumió. Y comentó que la sociedad se devuelve disfuncional. Por eso, dijo que Fernández decidió apuntar a dos frentes: el crédito y el fortalecimiento de la moneda. "El Estado debe expandir la demanda y reestructurar deuda externa", especificó.

Otro punto saliente en la conferencia fue el tema dólar. "Menos dólares, menos trabajo", sintetizó la idea. Guzmán dijo que el FMI dio al país un préstamo récord que ahora no se puede pagar y ahora hay falta de confianza para conseguirlos. El funcionario nacional explicó que cuando la economía crece a costa del endeudamiento "estéril" para beneficiar al sector financiero, de todas formas hay menor ingreso de divisas porque no hay producción. Eso genera un equilibrio mentiroso. "Suben los dólares y hay inflación, hay menos producción, menos ventas, menos importación, que se traduce en menos trabajo", argumentó.

Por eso, dijo el titular de la cartera de Economía de la Nación, la recuperación económica viene de la mano de "políticas públicas emanadas por el Estado presente que regule lo que el mercado no regula". El hombre fuerte del Gobierno de Fernández dijo que las políticas de la pandemia fueron las que ayudaron al crecimiento. Contó que el Presidente puso tres ejes sobre la mesa: cuidar la salud, proteger la capacidad productiva y proteger a los sectores vulnerables. Y con ese esquema de trabajo impulsaron la creación del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Ingreso Federal de Emergencia (IFE), y la Tarjeta Alimentar, entre otros instrumentos.

Ya en el cierre de la conferencia, y después de mostrar los índices económicos más relevantes como el indicador de Gini, el crecimiento de la Industria y la baja del desempleo, Guzmán admitió que "no es una recuperación económica que beneficie al pueblo de manera homogénea" y que, por ejemplo, "no beneficia al sector de los servicios". Sobre la inflación no se extendió, mostró que está bajando según lo pronosticado y que espera que la tendencia se consolide, "hay una disminución intermensual". Finalmente, resaltó que la equidad federal y la estabilidad económica es una "tarea colectiva".

El Superclásico, el gran tema

En la previa a la conferencia de Martín Guzmán, funcionarios del Gobierno de San Juan y diputados nacionales se mezclaron y charlaron sobre el Boca-River del miércoles en el estadio de La Plata. Varias risas y algunas chicanas por la derrota de los Millonarios por penales.

La militancia fue poca, pero acompañó

El ingreso del rectorado de la Unsj estaba franqueado por un importante operativo de seguridad y bajo un estricto protocolo por coronavirus. Sólo se podía acceder con entrada. No obstante, la militancia no faltó. Hubo varios estudiantes adherentes a la propuesta política del Frente de Todos que se acercaron a saludar al ministro y tomarse una foto.