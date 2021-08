Leopoldo Moreau, irónico con Tolosa Paz: "Estoy enojado, excluyó a los radicales y yo tengo cinco hijos”

Las repercusiones de la frase de Victoria Tolosa Paz sobre el sexo siguen generando revuelo y ahora un aliado kirchnerista se mostró "ofuscado" por haber quedado excluido de las consideraciones de la candidata.

Se trata de Leopoldo Moreau, quien este martes dijo que está "muy enojado" con Tolosa Paz, por haber dejado afuera a los radicales con su frase sobre que "en el peronismo siempre se garchó".

"A ver, yo tengo cinco hijos", afirmó durante un reportaje en El Destape, en medio de risas. Y le reprochó a la precandidata haber "mirado con un solo ojo al movimiento nacional y popular".

En tono más serio, el radical K reconoció que el debate en torno a la polémica que despertó las declaraciones de Tolosa Paz también habla de los errores propios en materia de comunicación.

Al tiempo que dedicó un párrafo crítico al supuesto "poder monopólico" de los medios de comunicación. "Hay que reconocer que hay una cuota de falencia nuestra, en el sentido de dar una pelea más fuerte en la construcción de sentido común y en el plano comunicación", cuestionó.

Además, sostuvo que la campaña electoral rumbo a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias se ha "banalizado completamente", pero responsabilizó al periodismo de este fenómeno.

"Ellos quieren que la gente vaya a votar sin memoria. No quieren que haya memoria retrospectiva", agregó. Y puso como ejemplo la "estigmatización" de la figura de Cristina Kirchner.

"Quieren borrar la memoria más reciente de la gestión de Macri y te tiran esta agenda de temas que banalizan, algunos son hasta lisa y llanamente bizarros. Pero bueno ahí es donde está el esfuerzo que está haciendo el Frente de Todos para instalar los temas reales de la economía, sanitarios y reactivación", sentenció.

Sin embargo, fue la candidata del Frente de Todos quien en una entrevista decidió hablar del “goce” y el “disfrute” como una parte muy importante de la vida y atribuírselo al peronismo.

“Vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar", dijo, sin tapujos, Tolosa Paz.

Las declaraciones dispararon desde memes en las redes, hasta críticas de la oposición a la candidata y cruces inesperados como el la actriz Florencia Peña con Amalia Granata.

"Nosotros también tendríamos que revisar algunas cosas de nuestra política comunicacional", se lamentó Moreau en medio de las repercusiones a días de las PASO.

Este martes, Tolosa Paz justificó sus dichos. Y sentenció que quienes hacen política deben "saber dialogar en distintos escenarios y con distintos públicos”.

"No creo haber ofendido a nadie, no me parece ningun tabú y creo que es sano poder hablar de sexo. Quienes hacemos política tenemos que saber de qué manera dialogar con distintos públicos y de eso se trata la construcción del diálogo", concluyó la precandidata.

Fuente: Clarín