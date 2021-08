Fernández, de campaña: 'No voy a traicionar al pueblo que me votó"

El Presidente encabezó un encuentro del Frente de Todos, del que participaron gobernadores y candidatos a diputados y senadores de las distintas provincias, todo bajo la consigna central de la campaña, "La Argentina que queremos". Por San Juan siguieron el encuentro, vía zoom, el precandidato a diputado nacional en primer término de este espacio político, Walberto Allende, acompañado por el gobernador Sergio Uñac y el vicegobernador Roberto Gattoni, desde la sede del PJ local.

Entre otros conceptos, Fernández afirmó: "No voy a traicionar al pueblo que me votó" y "pusimos el Estado de pie para nivelar las caídas que el gobierno anterior había generado". También sostuvo que "es una pena pensar que tanto esfuerzo pueda caer en saco roto por el canto de sirenas de los que maltrataron la educación, la ciencia y la tecnología, los que facilitaron la timba financiera y destruyeron el trabajo".

Además de los sanjuaninos, participaron gobernadores y candidatos a diputados y senadores de las distintas provincias, todo bajo la consigna central de la campaña, "La Argentina que queremos".

El presidente Alberto Fernández afirmó que comparte con la oposición la idea de que, en el actual proceso electoral, "hay dos modelos de país en pugna" y le pidió a los integrantes del Frente de Todos que transmitan "una explosión de confianza en los argentinos".





Al encabezar el acto en Tecnópolis, de cara a las PASO del 12 de septiembre, el Presidente analizó que "En estas dos semanas que quedan salgamos con la fuerza militante que tenemos, porque nosotros no renegamos de la política. Tenemos todas las posibilidades de construir la Argentina que soñamos".

Junto a los mandatarios provinciales estuvieron los primeros precandidatos a la Cámara de Diputados y al Senado de cada jurisdicción, lo que dio al acto una impronta federal que el propio jefe de Estado está apuntalando con sus viajes y recorridas por el país. El sanjuanino Allende, vía zoom siguiendo el acto desde el PJ local.





En su discurso, el mandatario dijo que comparte "100 por ciento lo que dice la oposición: hay dos modelos en pugna" y agregó: "Hay un país que representamos nosotros, que cree en un Estado presente y igualador; y otro país que no cree en la justicia social, en el que cada uno se salva solo y que generó la mayor decadencia económica que recordamos".



En ese marco, el jefe de Estado advirtió que, si la sociedad "se equivoca y no tiene memoria" en las próximas elecciones legislativas "podemos tomar un camino donde la salud y la educación pública no es la prioridad".



"Nosotros proponemos la producción, el desendeudamiento. Ahora, si vamos a poder hacer lo que soñamos. Llegó el momento del crecimiento. Ese es el camino que le pido a los argentinos que tomen", planteó Fernández.

"Quiero terminar de convencer a los argentinos que tienen dudas porque estamos en un mundo dado vuelta en el que nadie tiene certezas", dijo Fernández. Pero aseguró que "nosotros tenemos la certeza de hacer el país en el que creemos. No voy a traicionar al pueblo que me votó ni a ningún integrante del Frente de Todos".

Por otra parte, destacó el avance del plan de vacunación contra el coronavirus y remarcó que Argentina alcanzó ayer las 7 millones de segundas dosis de vacunas contra el coronavirus aplicadas durante el mes de agosto. "El ritmo de vacunación no se frena. No voy a parar hasta que el último argentino y argentina reciba las dosis de vacunas que necesitan para no contagiarse", dijo el mandatario.



También sostuvo que el Frente de Todos (FdT) "encaró el cuidado de la gente durante la pandemia", mientras que en la gestión de Mauricio Macri "el Ministerio de Salud había desaparecido y en los galpones de la Aduana se vencían vacunas". Y remarcó: "Había vuelto el sarampión en la Argentina. Habían abandonado el hospital público. Pero nosotros pusimos el Estado de pie y presente para nivelar las caídas que ellos habían generado".

